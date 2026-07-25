نشر قوات من الشرطة العسكرية في مداخل ومعابر وجسور العاصمة الخرطوم

كشفت اللجنة المعنية بإخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية، عن تدابير جديدة للحد من التفلتات النظامية بالولاية.

وأبلغ رئيس اللجنة عبد الخير عبد الناصر، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأمن بالعاصمة الخرطوم برئاسة وزير الداخلية، أن التدابير الجديدة تشمل إحكام التنسيق بين القوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى للحد من حركة نظامي القوات المسلحة داخل ولاية الخرطوم، بجانب القيام بنشر عدد من قوات الشرطة العسكرية في المداخل والمعابر والجسور لضبط المخالفات التي تقع من منسوبي التشكيلات العسكرية، وفقاً للجنة الإعلامية.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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