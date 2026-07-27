عودة أكثر من 80% من سكان توتي للجزيرة

كشف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير عن ارتفاع نسبة عودة المواطنين إلى الخرطوم بعد الاستقرار الأمني والنسبي في الخدمات.
واشار خلال تفقده جزيرة توتي اليوم إلى عودة نسبة تفوق 80% من مواطني الجزيرة لديارهم بعد توفر خدمات المياه والكهرباء بجانب الخدمات التعليمية والصحية.
ولفت البشير الى ان عودة المواطنين تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية لدعم الاستقرار والارتقاء بالخدمات.
مشيدا بأهالي جزيرة توتي في مبادرتهم للعودة الطوعية واسهامهم في استعادة الخدمات والحياة العامة.
هذا واطمأن المدير التنفيذي من خلال زيارته لجزيرة توتي على خدمات النظافة وتواصل حملات إصحاح البيئة بجانب استقرار الإمداد المائي بمحطة مياه توتي والاحتياجات اللازمة لتشغيل المحطة بطاقتها القصوى .
كما اطلع على عمل مركز صحي المدينة والخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، واطمأن على الوضع الأمني بالجزيرة وخلو سجلات قسم الشرطة من البلاغات الجديدة كأول قسم بالمحلية يسجل صفرية في البلاغات.
هذا ووقف على أداء الوحدة الادرية بقسم توتي واطلع على متابعة الخدمات بجانب الاطمئنان على معالجة مناطق الهشاشة النيلية في إطار خطة درء آثار الخريف وتلافي تبعات الفيضان.
سونا
هبة علي
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