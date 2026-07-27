وزير الطاقة ووالي الخرطوم يقفان على تركيب الإنارة بعدد من الشوارع الرئيسية بمواصفات عالية الجودة

ضمن َمساعي حكومة ولاية الخرطوم لتهيئة البيئة والأعمار تفقد وزير الطاقة المهندس المعتصم ابراهيم احمد ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بعض الشوارع الحيوية بالخرطوم ووقفوا خلال الجوله على أعمال تركيب الإنارة التي تقوم بها شركة كومسا العالمية التي تعمل وفق نظام إسبلت كأحدث نظام للإنارة في العالم والعمل الجاري في التركيب .برفقة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير والمدير العام للشركة السودانية لتوزيع والمدير العام شركة السودانية للكهرباء القابضة

إلى ذلك وقف والي الخرطوم والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم على بعض البنايات والمرافق والآليات المعطلة بالخرطوم ووجه الوالي محلية الخرطوم وهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بمراجعتها والوقوف على إمكانية الاستفادة منها في أعمال الطرق. والمتابعه لانشطتها..

الي ذلك وقف على الأعمال الجارية من قبل محلية الخرطوم في شارع المطار فيما يلي التشجير والطلاء والانارة وتجميل مداخل ومخارج مطار الخرطوم ووجه محلية الخرطوم بالاهتمام بالحدائق على جانبي شارع المطار بإعادة تأهيلها وزراعتها والاهتمام بالنجيل وزراعة الأشجار والتنجيل والزهور وإعادة تركيب اعمدة الإنارة باعتبارها إحدى واجهات المطار والولاية كما وجه الوالي المحليه بتشغيل ملعب الخماسيات وتوصيل الكهرباء والمياه لصينية بداية شارع المطار باعتباره احد مكملات التأهيل للبني التحتيه للشارع .

إعلام ولاية الخرطوم