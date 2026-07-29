تقرير أممي يؤكد استخدام الدعم السريع الممر الجوي بين انجمينا ونيالا

قالت وكالة رويترز إن تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي سيتم الإعلان عنه رسميا في سبتمبر المقبل أورد أن “قوات الدعم السريع استخدمت الممر الجوي بين نجامينا ونيالا لنقل المقاتلين والمرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والأسلحة، إلى دارفور”.

تم إعداد تقرير الأمم المتحدة الذي استعرضته رويترز من قبل فريق الخبراء المعني بالسودان، وهو فريق كلف مجلس الأمن بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على دارفور في عام 2004. وقد تم تقديم مسودة التقرير إلى مجلس الأمن للمراجعة قبل النشر وفقا لرويترز

وتُعد نتائج اللجنة جزءاً من تحقيق أوسع نطاقاً في انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ 22 عاماً.

وقالت وكالة رويترز إن طائرات بوينغ 727 التي ربطتها الوكالة بشبكة أعمال تابعة لشركة مقاولات عسكرية أمريكية نقلت مرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع السودانية، وذلك وفقاً لمسودة تقرير للأمم المتحدة من المقرر نشره في سبتمبر.

توفر النتائج تفاصيل إضافية مهمة حول الدور الذي لعبته الطائرة في دعم قوات الدعم السريع.

وجاء في التقرير: “تلقت اللجنة معلومات موثوقة من أربعة مصادر تفيد بأن الطائرة كانت تنقل مقاتلين ومرتزقة من قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات بدون طيار وأسلحة”.

شهادات

واستشهدت بشاهدين عيان في نيالا، المركز العسكري واللوجستي الرئيسي لقوات الدعم السريع في دارفور، واتصالات من دولتين عضوتين كمصادر للمعلومات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تتبع تحقيق أجرته وكالة رويترز ونُشر في 15 يوليو ثلاث طائرات بوينغ قديمة تشغلها شركات مرتبطة بستيفن شاوليس، وهو جندي سابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي ومتعاقد مع الحكومة الأمريكية لفترة طويلة، من مطار في تشاد إلى مراكز لوجستية تستخدمها قوات الدعم السريع في السودان وليبيا والصومال.

ذكرت وكالة رويترز أن إحدى الطائرات – وهي من طراز بوينغ 737 – كانت تحمل مقاتلين من قوات الدعم السريع على متنها عندما تم تدميرها في مايو 2025، لكن الكثير لا يزال غامضاً بشأن حمولة الطائرات.

لم تجد وكالة الأنباء أي دليل على أن شاوليس أو شركاته قد تعرضوا للعقوبات أو اتُهموا بارتكاب مخالفات من قبل السلطات.

“خطوات متعمدة لتجنب الكشف”

كانت الطائرات التي حددتها الأمم المتحدة من بين الطائرات التي ربطتها رويترز بمراكز قوات الدعم السريع.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن ثلاث طائرات من طراز 727 – واحدة بيعت في البرازيل لشركة مرتبطة بشاوليس واثنتان تم الحصول عليهما من شركة كاليتا تشارترز 2 التي تتخذ من ميشيغان مقراً لها – ظهرت في تشاد اعتباراً من نوفمبر 2024 وعملت من ساحة الطائرات العسكرية في مطار نجامينا.

قال محامي كاليتا لوكالة رويترز إن الشركة أجرت فحصاً شاملاً قبل بيع الطائرات ولم يتم رصد أي انتهاكات للعقوبات.

وقالت لجنة الأمم المتحدة إنه لم يتم تسجيل أي تحركات لأي من الطائرات الثلاث منذ وصولها إلى نجامينا، مضيفة أنها تشتبه في أن طائرات بوينغ كانت تتخذ “خطوات متعمدة لتجنب اكتشافها أثناء الطيران”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر التقرير أنه بين يناير ويوليو 2026، هبطت عدة طائرات من طراز بوينغ 727 وبعض طائرات النقل من طراز إليوشن II-76 في نيالا ليلاً.

تتبعت رويترز حركة طائرات بوينغ من نجامينا إلى مراكز قوات الدعم السريع في ليبيا والسودان باستخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات الهواتف المحمولة وفيديو مفتوح المصدر، لكنها لم تجد أي سجل للرحلات على أجهزة التتبع المستقلة التي تراقب الإشارات التي تبثها الطائرات عادةً أثناء وجودها في الجو.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن “قوات الدعم السريع استخدمت الممر الجوي بين نجامينا ونيالا لنقل المقاتلين والمرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والأسلحة، إلى دارفور”.

أعلنت هيئة الطيران المدني في تشاد أن أياً من طائرات بوينغ لم يكن لديها تصريح بالعمل من تشاد، مؤكدة أنها لا تدير الطيران العسكري ولا تقدم خدمات مسؤولة عن تتبع تحركات الرحلات الجوية.

قال وزير الخارجية عبد الله صبري فضل إن الأسئلة المتعلقة بالطائرات تخضع لسرية الدفاع، مضيفاً أن مشاركة تشاد الوحيدة في حرب السودان كانت من خلال “الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام”.

المرتزقة الكولومبيون

قام محققو الأمم المتحدة أيضاً بتفصيل حجم الدعم المقدم لقوات الدعم السريع من قبل مرتزقة كولومبيين استأجرتهم شركة في الإمارات العربية المتحدة، قائلين إن التقديرات التي تتراوح بين 1500 و2000 رجل كانت ذات مصداقية.

وذكر التقرير أن المرتزقة الكولومبيين – المعروفين باسم ذئاب الصحراء – أقاموا قاعدة في نيالا في مارس 2025 حيث قاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع، وقاموا بتشغيل الطائرات بدون طيار وشاركوا في التخطيط خلال حصار مدينة الفاشر في دارفور والاستيلاء عليها في نهاية المطاف في أكتوبر 2025.

ووجد التقرير أن المرتزقة تم توظيفهم من قبل شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، وهي مجموعة الخدمات الأمنية العالمية (GSSG).

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لوكالة رويترز إن سلطات الإمارات العربية المتحدة حققت في أمر مجموعة GSSG ووجدت أنها “غير متورطة في أي نشاط مرتزقة في السودان وليس لها صلات بأفراد ورد أنهم مرتزقة في السودان”.