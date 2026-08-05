إنذار بهطول أمطار غزيرة في 4 ولايات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذاراً عالي الخطورة يُحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.
وقالت الهيئة في إنذار برتقالي، إن الأمطار المتوقعة تشمل جنوب ولاية القضارف، وسط وشرق ولاية سنار، ولاية النيل الأزرق، وجنوب ولاية وسط دارفور، وذلك من الخامسة مساء اليوم وحتى الثالثة صباحا من فجر غد الخميس.
ودعت المواطنين بتلك الولايات لتجنب البقاء في الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه، وعدم المخاطرة بعبور مجاري المياه الجارفة سواء سيرًا على الأقدام أو بالمركبات، مشددة على ضرورة الحرص على سلوك طرق بديلة آمنة.
هبة علي
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