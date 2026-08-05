طوارئ دار حمر ترصد انسحاباً لمليشيا الدعم السريع شرقاً وتحذّر من هجمات محتملة

أفادت غرفة طوارئ دار حمر، في موجز ميداني، برصد تحركات وصفتها بالمهمة لمليشيا الدعم السريع في عدد من مناطق غرب كردفان، عقب ضربات نفذها الطيران الحربي والمُسيّر، الثلاثاء، استهدفت مواقع للمليشيا في النهود وود بندة والخوي.

وقالت الغرفة إن متابعاتها الميدانية تشير إلى بدء انسحاب عناصر مليشيا الدعم السريع من مدينة النهود باتجاه الشرق، عقب الضربات الجوية.

مواقع لإطلاق المُسيّرات

وأشارت الغرفة إلى رصدها موقعين رئيسيين قالت إنهما يُستخدمان لإطلاق المُسيّرات، وهما:

_منطقة المشروع، غرب أم بادر.

_منطقة صريف عنكوش، بمنطقة الخوي.

ثلاثة محاور وتحذيرات من هجمات محتملة

وبحسب المعلومات التي أوردتها الغرفة، فإن الدعم السريع يمتلك ثلاث مُسيّرات استراتيجية، قالت إنها موزعة على ثلاثة محاور، تشمل:

1. محور جبرة الشيخ – بارا.

2. محور طريق الخوي – الأبيض.

3. محور الدلنج.

وأضافت الغرفة أن المعلومات الواردة إليها تشير إلى وجود نوايا لشن هجمات على عدد من المناطق، في محاولة – بحسب توصيفها – لمحاكاة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة السودانية خلال يوم واحد.

تحذير للمواطنين

وحددت الغرفة، استناداً إلى متابعاتها، ثلاث مناطق قالت إنها قد تكون مستهدفة، وهي:

_الدلنج.

_الأبيض.

_جبرة الشيخ.

ودعت غرفة طوارئ دار حمر المواطنين في هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر، كما طالبت القوات المسلحة والقوات المساندة لها برفع درجات الجاهزية والتعامل مع التطورات الميدانية بمزيد من اليقظة.

التيار