عقدت غرفة طوارئى إمتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026م إجتماعها الدورى اليوم بحضور الفريق شرطة حقوقى بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والدكتور التهامى الزين حجر وزير التربية والتعليم الوطنى والفريق شرطة حقوقى الطاهر على محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام والدكتور احمد خليفة عمر وكيل وزارة التربية والتعليم الوطنى وأعضاء الغرفة من الجهات ذات الصلة

وأوضح وزير التربية والتعليم الوطنى للمكتب الصحفى للشرطة ان الإجتماع ناقش سير العمل فى كنترول إمتحانات الشهادة السودانية والتى تسير وفق الخطة الموضوعة ، مطمئنا الطلاب والطالبات والأسر بأن العمل فى الكنترول وصل مرحلة الرصد النهائى ومن ثم يتم إعلان النتيجة لامتحانات العام 2026م

هذا وترحم الإجتماع على روح الفقيد الاستاذ محمد حامد محمد (ولاية الجزيرة) والذى لبى نداء ربه اليوم وهو يؤدى واجبه فى تصحيح امتحانات الشهادة السودانية نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور وزير الداخلية غرفة إمتحانات الشهادة الثانوية تعقد إجتماعها الدورى ووزير التربية والتعليم الوطنى يؤكد ان العمل بالكنترول وصل مرحلة الرصد النهائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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