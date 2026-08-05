سفير السودان بقطر يُثمّن المواقف القطرية الداعمة للسودان في مختلف المراحل

ثمّن السفير بدر الدين عبد الله محمد، سفير جمهورية السودان لدى دولة قطر، المواقف القطرية الداعمة للسودان، وما قدمته حكومة وشعب قطر من مساعدات إنسانية وتنموية في مختلف المراحل.

وأكد السفير خلال إحاطة إعلامية عقدها السفير بمقر السفارة في الدوحة، بحضور نخبة من ممثلي المؤسسات الإعلامية، والصحفيين والإعلاميين المقيمين بقطر، أن السودان واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة صاحبتها حملات إعلامية لم تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام المهنية في نقل الوقائع بمصداقية وموضوعية.

واستعرض خلالها آخر التطورات العسكرية، موضحاً ما تحقق من تقدم ميداني للقوات المسلحة واستعادة عدد من المناطق الإستراتيجية، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار، وتأمين الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأشار السفير إلى مستجدات المسار السياسي والدبلوماسي، وجهود الحكومة السودانية لعقد حوار سوداني–سوداني، واستكمال مؤسسات الدولة، إضافة إلى المواقف الإقليمية والدولية المرتبطة بالأزمة السودانية، والجهود المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الآمنة.

واستعرض السفير جهود الحكومة في إعادة تشغيل المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية بالمناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها، مشيداً بالدور الذي تقوم به دولة قطر، ممثلة في الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، في دعم الشعب السوداني.

وكان السفير قد استُهل اللقاء بعرض فيلم تعريفي تناول أبرز المستجدات على الساحة السودانية، وما تحقق من تطورات ميدانية خلال الفترة الماضية وانتصارات القوات المسلحة العسكرية الاخيرة وانتهاكات التمرد،

وشهدت الإحاطة تفاعلاً كبيراً من الحضور الإعلامي، فيما عبر السفير عن تقديره للإعلاميين وممثلي المؤسسات الصحفية على اهتمامهم بالشأن السوداني، مؤكداً استمرار السفارة في التواصل مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات الموثقة، بما يسهم في نقل صورة موضوعية عن تطورات الأوضاع في السودان، مؤكداً عن ثقته في قدرة السودان على تجاوز المرحلة الراهنة والمضي نحو استعادة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

سونا