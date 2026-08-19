قوة من مليشيا الدعم السريع تسلم للقوات المسلحة

أعلنت قوة من مليشيا الدعم السريع انضمامها للقوات المسلحة اليوم، بقيادة القائد موسى خمسين، وذلك بحضور القائد النور أحمد آدم (النور القبة) وعدد من القيادات العسكرية من الجيش والمخابرات.

وقال النور القبة، في تصريح صحفي، إن القوة تضم عدداً من القادة والأفراد، إلى جانب مجموعة من العربات المسلحة، مشيراً إلى أن القوة وصلت إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية أمس، قبل أن تتوجه إلى الخرطوم.

وأعرب عن ترحيبه بانضمام القوة إلى القوات المسلحة، مشيداً بجهود قيادة الدولة والقوات المسلحة والقوات المساندة في استقبال العائدين من مواقع مليشيا الدعم السريع وترتيب أوضاعهم.

ودعا أفراد المليشيا في دارفور وكردفان إلى التخلي عن القتال والعودة إلى حضن الوطن، مؤكداً أن القوات المسلحة والقوات المساندة تضم أبناء مختلف مكونات الشعب السوداني، وأن الدعوة موجهة إلى الشباب للعودة إلى صفوف الوطن والمساهمة في إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة الأمن والتنمية.

من جانبه، قال قائد القوة التى اعلنت انضمامها، موسى خمسين أنهم قرروا العودة إلى صفوف الجيش وحضن الوطن.

وأشار إلى أن القوة ستلتحق بالقوات المسلحة، مؤكداً وجود مجموعات أخرى تستعد للانضمام وقال إن ما يجري في البلاد من قتال تحت راية مليشيا الدعم السريع لا يخدم الشعب السوداني داعياً إلى توحيد الصفوف من أجل السودان.

وأكد موسى خمسين أن هدفهم هو العودة إلى العمل ضمن جيش واحد وشعب واحد، والمساهمة في إخراج البلاد من الحرب إلى الاستقرار.

سونا