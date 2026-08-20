كشفت المطربة بوسي، عن علاقتها بعدد من نجوم الوسط الفني، متحدثة بصراحة عن طبيعة صداقاتها وخلافاتها السابقة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «جوسيبس».
وتطرقت بوسي إلى علاقتها بالمطرب محمود الليثي، مشيدة بشخصيته، وقالت إنه يمتلك «أطيب قلب في الدنيا»، لافتة إلى أن العلاقة بينهما أصبحت أقرب للأخوة، وأنه دائما ما يكون داعمًا لها في مختلف المواقف.
وتحدثت عن المطرب سعد الصغير، مؤكدة أن الخلافات التي نشبت بينهما في وقت سابق انتهت تمامًا، وأنهما تصالحا وأصبحا أصدقاء من جديد.
وقالت بوسي عن سعد الصغير: «هو طيب جدًا، والشيطان دخل بينا»، مشيرة إلى أن انفعالاته وارتفاع صوته لا يعكسان طبيعته الحقيقية، إذ يهدأ سريعًا ولا يقصد إيذاء أحد.
وأكدت بوسي أن علاقتها بسعد الصغير أصبحت حاليًا جيدة للغاية، ووصفت ما يجمعهما بأنه أشبه بعلاقة الأشقاء، مشيرة إلى استمرار التواصل بينهما بعد انتهاء الخلافات.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تكشف تفاصيل صلحها مع سعد الصغير: «بقينا صحاب وحبايب.. والشيطان دخل بينا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.