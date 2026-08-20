بوسي تكشف تفاصيل صلحها مع سعد الصغير: «بقينا صحاب وحبايب.. والشيطان دخل بينا»

كشفت المطربة بوسي، عن علاقتها بعدد من نجوم الوسط الفني، متحدثة بصراحة عن طبيعة صداقاتها وخلافاتها السابقة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «جوسيبس».

وتطرقت بوسي إلى علاقتها بالمطرب محمود الليثي، مشيدة بشخصيته، وقالت إنه يمتلك «أطيب قلب في الدنيا»، لافتة إلى أن العلاقة بينهما أصبحت أقرب للأخوة، وأنه دائما ما يكون داعمًا لها في مختلف المواقف.

وتحدثت عن المطرب سعد الصغير، مؤكدة أن الخلافات التي نشبت بينهما في وقت سابق انتهت تمامًا، وأنهما تصالحا وأصبحا أصدقاء من جديد.

وقالت بوسي عن سعد الصغير: «هو طيب جدًا، والشيطان دخل بينا»، مشيرة إلى أن انفعالاته وارتفاع صوته لا يعكسان طبيعته الحقيقية، إذ يهدأ سريعًا ولا يقصد إيذاء أحد.

وأكدت بوسي أن علاقتها بسعد الصغير أصبحت حاليًا جيدة للغاية، ووصفت ما يجمعهما بأنه أشبه بعلاقة الأشقاء، مشيرة إلى استمرار التواصل بينهما بعد انتهاء الخلافات.

المصري اليوم