بالفيديو : العثور على 20 مليون دولار بخزينة البشير

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى في السودان، اليوم، مقطع فيديو يرصد استلام خزينة البنك المركزي السودانى مبلغ 20 مليون دولار، تم العثور عليها في خزينة القصر الرئاسي عقب رحيل الرئيس المعزول عمر البشير.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد عثرت سلطات المجلس العسكري الانتقالى على مبلغ 20 مليون دولار في خزينة قصر الرئاسة، عقب استلامه ودخول رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان لممارسة مهامه من داخله.

وحتى الآن لا يوجد ما يؤكد صحة مقطع الفيديو المتداول بشكل واسع والذي يوثق العثور على المبلغ المذكور في قصر الرئاسة، من مصدر رسمى مطلع على التفاصيل.

