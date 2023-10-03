تكنولوجيا: هاتف Pixel 8 Pro يظهر بمعالج Tensor G3 على قاعدة بيانات Geekbench 6 والنتائج غير مثيرة للإعجاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إطلاق هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro في 4 أكتوبر، ولا يوجد أي شيء لا نعرفه بالفعل عن الهاتفين.

وفي وقت سابق من اليوم، ظهر على الإنترنت مقطع فيديو كامل لفتح علبة إصدار Pro. وقبل الاطلاق الرسمي، تم الآن رصد هاتف Pixel 8 Pro على قاعدة بيانات Geekbench مع شريحة Tensor G3 ولم تكن نتائج القياس مثيرة للإعجاب تمامًا.

تم اختبار Pixel 8 Pro على Geekbench 6.2، وسجل الهاتف درجة أحادية النواة قدرها 1760، ودرجة متعددة النواة بلغت 4442. لا تعتبر هذه أرقام سيئة بشكل عام، ولكن إذا أخذت المنافسة في الاعتبار، فإن النتائج ليست جيدة جدًا أيضًا.

سيقوم معالج G3 بتشغيل كل من Pixel 8 و 8 Pro هذا العام. وسيتنافس الهاتفان مع تشكيلة آبل الحالية وسلسلة Galaxy S24 التي ستصل في مطلع العام المقبل.

نحن نعلم أن هاتف Pixel 8 Pro سيحصل على شاشة LTPO OLED بحجم 6.7 بوصة والتي توفر دقة QHD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يمكن أن يأتي الجهاز مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين.

من المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بكاميرا ثلاثية في الخلف مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ذات زاوية واسعة بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل.

ووفقًا للتسريب الأخير، سيبدأ سعر Pixel 8 Pro من 999 دولارًا في الولايات المتحدة.

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