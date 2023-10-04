تكنولوجيا: طريقة إرسال ردود أفعال متحركة على FaceTime مع iOS 17

القاهرة - سامية سيد - قدم آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 17 من Apple تفاعلات FaceTime، وهى عبارة عن تأثيرات متحركة تظهر على شاشتك أثناء محادثة الفيديو.

وتشبه ردود الفعل هذه تلك المستخدمة بشكل شائع فى الرسائل مع مستخدمى iPhone الآخرين، مثل القلوب والألعاب النارية والإبهام، ويمكن أن تكون هذه في بعض الأحيان بمثابة بدائل تعبيرية للردود المكتوبة، وفقا لتقرير engadget.



ايموجي

ومع ذلك، أثناء مكالمات الفيديو، تختلف هذه التأثيرات المتحركة قليلًا، حيث يمكنك تفعيلها يدويًا أو باستخدام إيماءات اليد، على سبيل المثال يمكنك إنشاء شكل قلب بيديك وستبدأ القلوب الحمراء الصغيرة فى الظهور من المنتصف، أو يمكنك رمى اللافتات المعدنية المزدوجة للحصول على عرض ضوئى بالليزر وستظهر هذه التفاعلات المتحركة ثلاثية الأبعاد أيضًا فى نظامى التشغيل macOS Sonoma وiPadOS 17.

إذا لم تكن قد استكشفت هذه الميزة بعد، فسيرشدك هذا الدليل خطوة بخطوة إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من تفاعلات FaceTime فى مكالماتك.

كيفية تفعيل التأثير يدويًا على FaceTime:

- الضغط لأسفل على صورتك أثناء المكالمة.

- سيؤدى هذا إلى ظهور قائمة منبثقة فوقك، سترى ثمانية ردود فعل للاختيار من بينها.

- يمكنك تحديد أيقونة الإبهام لأعلى أو الإبهام لأسفل لإظهار فقاعة بالرمز المعنى بجوار وجهك.

- اضغط على القلب وسيظهر أثر من القلوب الحمراء على الشاشة.

- لإظهار الإيموجى الخاص بك، يمكنك تحديد رمز البالون أو رمز القصاصات لتشغيل عرض ملون على الشاشة.

ومع كل رمز تحدده، سيستمر التأثير الذى يظهر على الشاشة لبضع ثوانٍ لك ولأى شخص على الجانب الآخر من مكالمة FaceTime.

كيفية استخدام إيماءات اليد لإحداث تأثير على FaceTime:

يمكنك أيضا تفعيل هذه التأثيرات المتحركة بإيماءات محددة، على الرغم من أن بعضها قد يكون أكثر سهولة من غيرها.

يمكنك إنشاء فقاعة إبهام لأعلى أو إبهام لأسفل على الشاشة عن طريق إجراء الإيماءة المقابلة وهو أمر سهل بما فيه الكفاية.

وإذا قمت برفع إبهامك بكلتا يديك، فستصبح شاشتك مظلمة، وستظهر الألعاب النارية فى الخلفية. على الجانب الآخر، إذا قمت بنقرة مزدوجة للإبهام، فسترى رسمًا متحركًا ممطرًا يسيطر على الشاشة.

وإذا كنت تشعر بالحب وتصنع شكل قلب بيديك، فستضيء شاشتك بمجموعة من الرموز التعبيرية على شكل قلب حيث تكون راحة يدك.