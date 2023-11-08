تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد دعم هاتف Galaxy A25 تقنية الشحن السريع بقدرة 25W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Galaxy A25، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن هذا الإصدار يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

تقدم العملاق الكوري هاتف Galaxy A25 خلال الفترة القادمة للأسواق بترقية في رقاقة المعالج عن الإصدار السابق Galaxy A24، حيث يدعم الإصدار الجديد معالج Exynos 1280 الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر أكدت التفاصيل الجديدة على أن هاتف Galaxy A25 يأتي بنفس قدرة الشحن التي قدمت في إصدار الشركة السابق 25W.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تسريبات رصدت في قوائم FCC، حيث سجل الهاتف القادم بنموذج رقم “SM-A256U”، كما يدعم الهاتف أيضاً بطارية بقدرة 5000 mAh.

كما تؤكد التفاصيل التي جاءت من قوائم FCC على أن هاتف Galaxy A25 يأتي بمعايير Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac، ويدعم تقنية NFC، كما يدعم أيضاً الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 6.44 إنش، ويأتي بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.

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