شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يعتبر طرد سام ألتمان من OpenAI مفيدا لجوجل والمنافسين الآخرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الدراما التي استمرت ثلاثة أيام في OpenAI، والتي شهدت ثلاثة رؤساء تنفيذيين في ثلاثة أيام، هناك المزيد من الأخبار السيئة، فبعدما قامت الشركة بطرد رئيسها التنفيذي سام ألتمان، تم الضغط عليها لاحقًا لإعادته إلى منصبه، ومع ذلك، اندلعت المفاوضات وبعد فترة وجيزة أعلن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أن ألتمان سينضم إلى الشركة المصنعة لنظام التشغيل Windows لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.

والآن بعد أن رحل ألتمان، يقال إن موظفين آخرين يجدون طريقهم للخروج من الشركة، فوفقًا لتقرير صادر عن The Information، بذل منافسو OpenAI مثل Cohere وAdept جهودًا لتوظيف موظفين من صانع ChatGPT.

ونقلاً عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة، ذكر التقرير أيضًا أن Google DeepMind تلقت زيادة طفيفة في السير الذاتية الجديدة من العاملين في OpenAI.

نزوح جماعي من OpenAI أفاد المنشور سابقًا أن مستثمري OpenAI يتوقعون أيضًا هجرة جماعية للمواهب في الشركة، فبعد فترة وجيزة من الإطاحة بألتمان، أعلن زميله المؤسس المشارك ورئيس الشركة السابق جريج بروكمان أنه "بناءً على أخبار اليوم، سأستقيل"، وبحسب ما ورد استقال ثلاثة من قادة OpenAI.



ألتمان وبروكمان ينضمان إلى مايكروسوفت وذكرت التقارير أيضًا أن ألتمان كان يتطلع لبدء مشروع جديد وأن العديد من الذين استقالوا كانوا على استعداد للانضمام إلى ألتمان في مشروعه الجديد، كما ألقى العديد من المستثمرين بثقلهم وراء مشروع ألتمان الجديد المعلن عنه.ألتمان وبروكمان ينضمان إلى مايكروسوفت أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا عبر منشور على موقع X أن كلاً من ألتمان وبروكمان قد انضما إلى الشركة لقيادة فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي، "... نحن متحمسون للغاية لمشاركة الأخبار التي تفيد بأن Sam Altman وGreg Brockman، جنبًا إلى جنب مع زملائهم، سينضمون إلى Microsoft لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.

وقال في المنشور: “إننا نتطلع إلى التحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم”، وقال أيضًا أن الشراكة مع OpenAI ستستمر كما هي، "نحن ملتزمون بشراكتنا مع OpenAI ولدينا ثقة في خريطة طريق منتجاتنا، وقدرتنا على مواصلة الابتكار في كل ما أعلناه في Microsoft Ignite، وفي مواصلة دعم عملائنا وشركائنا.

وأضاف ناديلا: "إننا نتطلع إلى التعرف على Emmett Shear وفريق القيادة الجديد لـ OAI والعمل معهم".