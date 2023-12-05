شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زى النهارده".. إطلاق مركبة جيمينى 7 فى مهمة مدارية 4 ديسمبر 1965 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهارده منذ 58 عاما، أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية جيميني 7 المأهولة في مهمة مدتها أسبوعين في مدار أرضي منخفض في 4 ديسمبر 1965، وكانت هذه هي الرحلة المأهولة الرابعة لبرنامج جيميني التابع لناسا والمهمة المأهولة الثانية عشرة للولايات المتحدة، وفقاً لموقع space.

كان رائدا فضاء ناسا جيم لوفيل وفرانك بورمان على متن المركبة الفضائية جيميني 7، أثناء وجودهم في المدار، التقى طاقم جيميني 7 مع اثنين آخرين من رواد فضاء ناسا، والي شيرا وتوم ستافورد، اللذين انطلقا في مركبة فضائية أخرى من طراز جيميني 6A بعد 11 يومًا من المهمة.

طاردت المركبة الفضائية Gemini 6A لبعض الوقت وأجرت بنجاح أول موعد لطاقم في المدار.

كان برنامج جيميني خطوة أساسية لإيصال الأمريكيين إلى القمر في أواخر الستينيات، جاء ذلك في أعقاب مشروع ميركوري المكون من شخص واحد، والذي أثبت أن رائد الفضاء يمكنه البقاء على قيد الحياة في رحلة مدتها بضع دقائق أو ساعات.

بحلول الوقت الذي اختتمت فيه مهمة جيمناي في نوفمبر 1966، شعرت ناسا بثقة أكبر بشأن مناورة المركبات الفضائية وإرسال رواد فضاء في مهمات ممتدة.