تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن صندوق تغليف هاتف Realme C67 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Realme C، ولقد كشفت التسريبات المصورة عن صندوق تغليف إصدارها المرتقب Realme C67 5G.

رصد هاتف Realme C67 5G في قاعدة بيانات TDRA خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في حدث يعقد خلال هذا الشهر.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت من “Mukul Sharma” على خطط Realme لإطلاق Realme C67 5G في السوق الهندي قريباً، ومن المقرر أن يأتي في فئة الهواتف منخفضة التكلفة التي تدعم الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

المصدر

اعلان





