تكنولوجيا: هاتف OnePlus 12 ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ودعم الشحن اللاسلكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus 12 الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

يتميز OnePlus 12 بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.82 إنش، ودقة عرض 1440 في 3168 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث تكيفي من 1-120 Hz، ولقد طورت الشاشة من BOE.

أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع 4500 nit مع محتوى HDR، أو نسبة سطوع 1600 nit بشكل عام، بينما تدعم الشاشة نسبة تعتيم 2160Hz PWM.

كما تقدم وان بلس هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم OnePlus 12 مستشعر Lytia 808 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل والذي يأتي بتقنية التكديس المزدوجة بحجم بيكسل 1.12µm، وبعد بؤري 24مم، وفتحة عدسات f/1.7، ويدعم المستشعر ميزة التثبيت البصري.

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، والذي يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، وتكبير lossless حتى 6 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث IMX581 بدقة 48 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع وبعد بؤري 14مم.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 14.0 في الصين أو OxygenOS 14 في الأسواق العالمية، وترتكز الواجهة على نظام تشغيل Android 14.

كما يدعم OnePlus 12 بطارية بقدرة 5400 mAh، وينطلق الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن السلكي بقدرة 100W، ويدعم أيضاً الشحن العكسي بقدرة 10W.

وفي مميزات الإتصال تقدم وان بلس هذا الإصدار بميزة دعم تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، ويأتي بمستشعر IR، ومنفذ USB C بمعايير 3.2.

أيضاً من المقرر أن يتوفر OnePlus 12 بألوان الأخضر، والأسود، والأبيض بسعر يبدأ من 607 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بدءاً من شهر يناير من عام 2024.

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