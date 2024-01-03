شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تريد عمل نسخة احتياطية لمحادثات WhatsApp الخاصة بك؟ إليك كيفية القيام بذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح تطبيق واتساب لمستخدمي Android بعمل نسخة احتياطية لمحادثاتهم مجانًا، دون أن يؤدى ذلك إلى استهلاك مساحة التخزين المجانية على Google Drive، وفقا لتقرير indiatoday.

ومع ذلك، فإن هذا على وشك أن يتغير قريبا، كما نعلم بالفعل في الربع الأول من هذا العام سيتم احتساب مساحة تخزين دردشة واتساب ضمن مساحة تخزين Google Drive إذا كنت من مستخدمى Android، ويحصل جميع المستخدمين حاليًا على 15 جيجابايت من البيانات مجانًا على Google Drive.

ولكن مع تضمين النسخة الاحتياطية لدردشة واتساب في سعة التخزين البالغة 15 جيجابايت، يكون لدى المستخدمين فرصة أكبر لاستنفاد حد التخزين الخاص بهم بسرعة.

بعد كل شيء، نظرًا لأن النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب تحتوي على صور أيضًا، فإن 15 جيجابايت تعد سعة تخزين صغيرة جدًا.

لكن هناك بعض الأخبار الجيدة للمستخدمين أيضًا يمكنك الحصول على سعة تخزينية إضافية على Google Drive بدفع 35 روبية فقط شهريًا.

يمكنك الحصول على مساحة تخزين إضافية تبلغ 100 جيجابايت لمحادثات واتساب الخاصة بك عن طريق الاشتراك في Google One، بالنسبة إلى الأشخاص غير المهتمين، فإن Google One هو المصطلح الذي يشير إلى خطط الاشتراك المرتبطة بـ Google Drive.

ويقدم الاشتراك ثلاث خطط رئيسية على أساس شهري أو سنوي ، تشمل التكاليف الشهرية الأساسية (100 جيجابايت) بسعر 130 روبية شهريًا، والمعيارية (200 جيجابايت) بسعر 210 روبية شهريًا، والمميزة (2 تيرابايت) بسعر 650 روبية شهريًا.

ومع ذلك، تقدم جوجل الآن خصمًا خاصًا يمكنك من خلاله الحصول على الخطة الأساسية مقابل 35 روبية، والخطة القياسية مقابل 50 روبية، والخطة المميزة مقابل 160 روبية شهريًا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم ستكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبعد ذلك سيتم تحصيلها منك بشكل طبيعي.

بالاضافة إلى ذلك، هناك أيضًا خصم خاص على الخطط السنوية الأساسية والعادية، الخطة الأساسية التي تكلف في الأصل 390 روبية لمدة ثلاثة أشهر، ستكلفك 100 روبية لنفس الفترة، من ناحية أخرى ستكلفك الخطة القياسية 160 روبية لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من 630 روبية، ولا تحصل الطبقة المميزة على أي خصم عندما يتعلق الأمر بالخطط السنوية.

ومع ذلك، إذا لم تكن حريصًا على الحصول على اشتراك Google One، فهناك طريقة لاستخدام مساحة التخزين الخاصة بك بذكاء وتوفير مساحة التخزين الإضافية لعمل نسخة احتياطية من محادثات واتساب الخاصة بك.

نظرًا لأن الصور تستهلك مساحة أكبر، يمكنك فتح واتساب، والانتقال إلى الإعدادات، والمتابعة إلى التخزين والبيانات، وأخيراً تحديد إدارة التخزين، وهنا سيوفر لك واتساب طرقًا مختلفة لتقليل استخدام مساحة التخزين بشكل فعال، مما يضمن لك تحقيق أقصى استفادة من تخصيص 15 جيجابايت مجانًا دون تكاليف إضافية.