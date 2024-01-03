شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منتجات من أبل لن تظهر خلال 2024.. هاتف 4 iPhone SE ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا مزدحمًا لشركة أبل مع وجود عدد كبير من الإصدارات الجديدة المهمة عبر خطوط إنتاج الشركة، ولكن هناك بعض الغيابات الملحوظة عن خططها المشاع عنها، وفقاً لموقع macrumors.

باستخدام معلومات من مختلف المحللين والمصادر الموثوقة، إليك كل ما لم نعد نتوقع أن تطلقه شركة آبل هذا العام.

4 iPhone SE

بينما ترددت شائعات سابقًا عن أن شركة Apple تخطط لإطلاق الجيل الرابع من iPhone SE لعام 2024، فمن المتوقع الآن على نطاق واسع أن تطلق الشركة الجهاز في عام 2025.

تم إطلاق ‌iPhone SE‌ الحالي في مارس 2022، مما يعني أنه سيكون عمره 33 شهرًا على الأقل بحلول وقت وصول خليفته، ومن المتوقع أن يتميز الجيل التالي من ‌iPhone SE‌ بتصميم يعتمد على iPhone 14، وشاشة OLED، وبطارية أكبر، وزر إجراء، ومنفذ USB-C، وFace ID، وربما أول مودم خلوي 5G مخصص من أبل.

AirTag 2

من الواضح أن إنتاج الجيل الثاني من جهاز التعقب AirTag كان من المقرر أن يبدأ في الربع الرابع من عام 2024، لكن أحدث التوقعات من محلل Apple Ming-Chi Kuo تدعي أن الملحق لن يصل إلى الإنتاج الضخم وسيتم إصداره حتى عام 2025.

وفقًا لكو، سيكون الجيل الثاني من ‌AirTag‌ جزءًا من نظام بيئي جديد للحوسبة المكانية تقوم شركة Apple ببنائه، حيث يعمل Vision Pro باعتباره جوهرًا لدمج الأجهزة الأخرى، من المرجح أن تتضمن ‌AirTag‌ الجديدة شريحة Urtla Wideband من الجيل الثاني من Apple والتي ظهرت لأول مرة في طرازات iPhone 15، مما يسمح بتتبع أكثر دقة على مسافات أطول.

Apple Watch Urtla

من الواضح أن أول جهاز Apple يقدم شاشة microLED سيكون طراز Apple Watch Urtla القادم الذي سيتم إصداره في أواخر عام 2025 أو 2026، في الواقع، قد لا تقوم Apple بتحديث Apple Watch Urtla في عام 2024 وتأجل ترقية الشاشة المهمة في العام التالي.

تم تأكيد خطة Apple لجلب شاشة microLED إلى Apple Watch Urtla على نطاق واسع، بدءًا من تقرير من محلل العرض Ross Young في يناير 2023، ومن المتوقع أن يبلغ حجم شاشة microLED 2.12 بوصة، أي بزيادة قدرها 10٪ عن الشاشة، لساعة Apple Watch Urtla الحالية.

في حين وضعت التقارير الأولية بشكل مميز إطلاق Apple Watch Urtla من نوع microLED في عام 2024، تشير أحدث التقارير إلى أواخر عام 2025 أو ربما حتى عام 2026.

iMac Pro

لا تزال هناك شائعات بأن شركة Apple تعمل على طراز "iMac Pro" متطور مزود بشاشة LED صغيرة مقاس 32 بوصة ومجموعة أكبر من المنافذ.

على الرغم من إيقاف iMac Pro وأي طرازات ‌iMac‌ أكبر من 24 بوصة في عام 2021، لا يزال يقال إن شركة Apple لديها خطط لإطلاق طراز ‌iMac‌ أكبر وأقوى بكثير.

وبينما طرح مارك جورمان من بلومبرج إمكانية إطلاق الآلة في أواخر عام 2024، فقد يكون عام 2025 إطارًا زمنيًا أكثر ترجيحًا، وقال ‌Ming-Chi Kuo ‌ بالمثل أن ‌iMac‌ Pro الجديد سيتم إطلاقه في عام 2025، لذا قد يظل ‌iMac‌ مقاس 24 بوصة هو جهاز Apple المكتبي الوحيد متعدد الإمكانات المتوفر هذا العام.

أجهزة آيفون وآيباد قابلة للطي

من المعروف أن شركة آبل تعمل على تقنية العرض القابلة للطي لسنوات عديدة، حيث قدمت العديد من براءات الاختراع المتعلقة بالتكنولوجيا، ولكن يبدو أن هاتف iPhone أو iPad القابل للطي لا يزال أمامنا بعض الوقت.

في عام 2021، زعمت بلومبرج أن شركة آبل بدأت "العمل المبكر" على ‌‌‌iPhone‌‌ بشاشة قابلة للطي، لكنها لم تلتزم بإطلاق جهاز قابل للطي في ذلك الوقت، ولم يتوسع التطوير في عام 2021 إلى ما هو أبعد من مجرد شاشة العرض، ولم يكن لدى شركة Apple نماذج أولية كاملة لـ ‌‌iPhone‌‌ قابلة للطي.

قال Ming-Chi Kuo‌ في البداية أن شركة Apple ستقدم هاتف iPhone‌ قابل للطي في عام 2024، ولكن في عام 2022، قام بمراجعة توقعاته وقال إنه من غير المرجح أن تكشف شركة Apple عن هاتف iPhone‌ قابل للطي حتى عام 2025 أو بعد ذلك، واقترح محلل العرض روس يونغ أيضًا أن عام 2025 هو أقرب وقت قد نرى فيه ‌‌iPhone‌ قابلاً للطي.

من المتوقع أن تطرح شركة Apple جهاز iPad‌ قابلاً للطي في السوق قبل ‌iPhone‌ القابل للطي، ولكن في الوقت الحالي، يقال إن الشركة تركز على توسيع شاشات OLED في جميع مجموعات ‌iPad‌ وMac والنظر في إمكانية تقديم ‌iPad‌ قابل للطي بشكل أكبر في المستقبل.