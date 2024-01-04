شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية نقل ملكية مجلد أو ملف Google Drive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبديل ملكية مجلد أو ملف Google Drive ممكنة وليست صعبة كما يتخيل البعض ، على الرغم من وجود بعض المشكلات إلا أن حلها بالطرق والخطوات البسيطة يساعد الكثير من المستخدمين، وإليك ما تفعله وفقا لتقرير theverge.

مشاركة المجلد أو الملف

قبل أن تتمكن من تغيير ملكية مجلد أو ملف، يجب عليك أولاً مشاركته مع الشخص الذي سيمتلكه في النهاية وهذا هو الجزء الأسهل.

• اضغط بزر الماوس الأيمن على المجلد / الملف الذي تريد مشاركته.

• حدد مشاركة .

• في الحقل إضافة أشخاص ومجموعات ، أضف الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد المشاركة معه.

تبديل ملكية المجلد / الملف

حان الوقت الآن للبدء في المهمة الحقيقية: نقل مسؤولية المحتوى إلى حساب مختلف.

• اضغط بزر الماوس الأيمن على المجلد أو الملف الذي تريد تبديله، ثم حدد مرة أخرى مشاركة > مشاركة .

• اضغط على المثلث الصغير الموجود على يمين الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد التبديل معه في القائمة المنسدلة، وحدد نقل الملكية .

• ستطلب منك نافذة منبثقة تأكيد رغبتك في نقل الملكية إلى ذلك الشخص ، حدد إرسال دعوة .

اطلب من المالك الجديد قبول الملكية

إذا كنت المالك الجديد المحتمل، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني بعنوان "دعوة لامتلاك [اسم الملف أو المجلد] ، وستحتوي رسالة البريد الإلكتروني أيضًا على زرين يتيحان لك إما قبول الملكية أو رفضها، بالإضافة إلى تحذير من أن امتلاك المحتوى قد يستخدم سعة تخزين الحساب.

وإذا لم تتمكن من رؤية البريد الإلكتروني لأي سبب من الأسباب، فيمكنك قبول الملكية بطريقة أخرى:

• انتقل إلى Google Drive واضغط على المجلد أو الملف المشترك (أسهل طريقة للعثور عليه هي الضغط على الرابط تمت مشاركته معي في القائمة اليمنى).

• في أعلى الصفحة، حيث ترى موقع واسم المجلد/الملف، سترى أيضًا رمزًا به شخصان يشيران إلى أنه مشترك اضغط على الأيقونة.

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ستظهر لك نافذة منبثقة باعتبارك المالك الجديد المحتمل، وسيكون هناك زر بعنوان هل تقبل الملكية؟ اضغط فوق الزر، وفي النافذة المنبثقة الجديدة، اختر رفض أو قبول .

سيتم الآن إدراجك كمالك لهذا المجلد/الملف، وسيتلقى المالك السابق رسالة بريد إلكتروني تفيد بقبولك. (إذا رفضت، فسيتم إعلامهم بذلك أيضًا).