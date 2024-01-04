شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل شركات التكنولوجيا على إصلاح مشاكل أنظمة التشغيل.. جوجل ضمن القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان شهر ديسمبر شهرًا مزدحمًا بالتحديثات الأمنية، حيث قام كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا مثل Google وMicrosoft وApple بمعالجة نقاط الضعف الحرجة عبر منصاتهم، وبينما احتلت شركة جوجل الصدارة بإصلاح 100 عيب، جاءت مايكروسوفت في المركز الثاني بـ 30 وشركة أبل بـ 12.

تعمل Google على إصلاح أخطاء Android وفقًا لتقرير صادر عن Wired، قامت جوجل بتصحيح ما يقرب من 100 مشكلة أمنية، بما في ذلك عيبين خطيرين في إطار العمل. كان من الممكن أن يسمح أخطرها للمهاجمين عن بعد بتصعيد امتيازاتهم دون الحاجة إلى أي أذونات إضافية.

من المحتمل أن تسمح هذه الثغرة الأمنية للمهاجم بالتحكم الكامل في الجهاز المتأثر. تحث Google المستخدمين على تحديث أجهزتهم في أسرع وقت ممكن.

تعالج Microsoft عيوب RCE أصدرت Microsoft أيضًا حزمة تصحيحات مهمة لشهر ديسمبر، لمعالجة أكثر من 30 نقطة ضعف، بما في ذلك العديد من عيوب تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد (RCE). من الممكن أن تسمح إحدى هذه الثغرات الأمنية عالية التأثير للمهاجمين بخداع المستخدمين للوصول إلى الروابط أو البرامج أو الملفات الضارة، مما قد يعرض أنظمتهم للخطر.

تحديث Apple iOS 17.2 لهواتف iPhone تحديث Apple iOS 17.2 لهواتف iPhone وفي الوقت نفسه، أصدرت شركة Apple نظام التشغيل iOS 17.2، وهو تحديث رئيسي يعالج 12 نقطة ضعف. من المحتمل أن يتم استغلال إحدى هذه الثغرة الأمنية من خلال محرك متصفح WebKit لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة.

حددت شركة Apple أيضًا عيبًا منفصلاً في Kernel الخاص بجهاز iPhone والذي قد يسمح للتطبيقات بتجاوز صناديق الحماية الخاصة بها والحصول على امتيازات متزايدة. وننصح المستخدمين بالتحديث إلى iOS 17.2 لمعالجة هذه المخاطر.

تؤكد تحديثات التصحيح لشهر ديسمبر على أهمية تحديث البرامج. ويعني هذا بشكل أساسي أنه يجب على المستخدمين أن يكونوا سريعين في تثبيت التحديثات المتاحة حيث يقللون من مخاطر استغلال المهاجمين لنقاط الضعف لأغراض ضارة.

وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأنظمة الأساسية المستخدمة على نطاق واسع مثل Android وWindows وiOS، حيث يمكن أن يكون للثغرات الأمنية تأثير كبير على عدد كبير من المستخدمين.