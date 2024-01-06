شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء: العقل البشرى متفوق وأكثر كفاءة من الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد أجرته جامعة أكسفورد، أن العقل البشري يتعلم المعلومات بطريقة مختلفة جذريًا وأكثر كفاءة عن الآلات، وهذا يسمح للإنسان بتعلم شيء ما بعد رؤيته مرة واحدة، بينما يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى التدريب مئات المرات على نفس المعلومات.

وعلى عكس الذكاء الاصطناعي، يمكن للبشر أيضًا تعلم معلومات جديدة دون أن تتداخل مع المعرفة التي لدينا بالفعل.تتكون معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة من شبكات عصبية اصطناعية، وهي عبارة عن طبقات من "العقد" أو الخلايا العصبية المشابهة لما قد تجده في الدماغ.

عندما يرتكب الذكاء الاصطناعي خطأ ما، فإنه يقوم بضبط الاتصالات بين هذه الخلايا العصبية، والتي تسمى أيضًا ضبط "الأوزان"، لضبط عمليات اتخاذ القرار حتى يحصل على الإجابة الصحيحة.

تُسمى هذه العملية بالانتشار العكسي لأن الأخطاء تنتشر للخلف عبر الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي، وفي ورقتهم المنشورة في مجلة Nature Neuroscience، كتب الباحثون: "لقد ساهم الانتشار العكسي، باعتباره نظرية بسيطة وفعالة لتخصيص الاعتمادات، في تحقيق تقدم ملحوظ في الذكاء الاصطناعي منذ بدايته، كما اكتسب مكانة بارزة في فهم التعلم في الدماغ".

ومع ذلك، فقد أشاروا أيضًا إلى أن الدماغ يتفوق على الذكاء الاصطناعي باستخدام الانتشار العكسي بعدد من الطرق المهمة.

في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتفوق على البشر في المهام المتكررة، إلا أن الذكاء الاصطناعي يستغرق وقتًا طويلاً ليتعلم القيام بذلك، فالبشر قادرون على التعلم من مثال واحد لتجربة جديدة، في حين يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى التعرض لأمثلة مئات، إن لم يكن آلاف المرات.

كما أن الأهم من ذلك، أنه عندما يتعلم البشر شيئًا جديدًا، فإنه لا يتعارض مع ما نعرفه بالفعل، في حين أن هذا هو الحال بالنسبة للذكاء الاصطناعي.