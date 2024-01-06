شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف النقاب عن طائرة X-59 الأسرع من الصوت فى 12 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ناسا وشركة لوكهيد مارتن للكشف عن X-59 Quesst الجديدة، وهي طائرة نفاثة أسرع من الصوت مصممة لكسر حاجز الصوت دون إحداث دوي صوتي مدو، وفقا لتقرير سبيس .

وكانت الطائرة X-59 Quiet SuperSonic Technology (Quesst) قيد الإنشاء في منشأة "Skunk Works" التابعة لشركة Lockheed Martin في بالمديل، كاليفورنيا منذ عام 2019. وقد تم تصميم الطائرة التجريبية X-59 Quesst للطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت وتقليل الصوت النموذجي للصوت.

وتقول ناسا إن الطائرة يمكن أن تساعد في إعادة تشكيل اللوائح التي تحظر حاليًا الطيران الأسرع من الصوت فوق المناطق المأهولة بالسكان بسبب الاضطرابات التي يمكن أن تسببها طفرات الصوت.

وفي يوم الجمعة 12 يناير، بدءًا من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ستستضيف ناسا بثًا مباشرًا مجانيًا أثناء إخراج الطائرة X-59 المطلية من الحظيرة لأول مرة، ويمكن مشاهدته على موقع ناسا .

وتم طرح X-59 أمام الكاميرات مرة واحدة من قبل في أغسطس 2023، ولكن كان ذلك قبل أن تدخل الطائرة إلى حظيرة الطلاء للقيام بمهمة الطلاء النهائية باللون الأحمر والأبيض والأزرق .