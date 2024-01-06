شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على هاتف أندرويد المفقود باستخدام ميزة "Find My Device" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الطرق السهلة والموثوقة للعثورعلى هاتفك الاندرويد المفقود ، وسيكون لديك برنامج مدمج يمكنه مساعدتك في تعقب جهازك المفقود.

وأسهل طريقة لتحديد موقع هاتف Android المفقود هي استخدام ميزة Find My Device ، المضمنة في هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android من خلال خدمات Google Play ، ويمكن أيضًا استخدامها في متصفح أو تنزيلها من متجر Google Play، وفقا لتقرير ديجيتال تريند . ويمكن لمعظم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 2.3 أو الإصدارات الأحدث استخدام هذه الميزة.

قم دائمًا بتمكين ميزة "العثور على جهازي" على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android، و يعد استخدام هذه الميزة سهلاً مثل البحث عن "أين هاتفي؟" في Google، مما سيطالب الخدمة بالبحث عن هاتفك.

وتعد ميزة "العثور على جهازي" وقدرته على الاتصال بك وإعداد كلمة مرور جديدة وجعل هاتفك يرن من بعيد متوفرة ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من وظائف الإشعارات الأخرى، وعلى الرغم من أنه يمكنك تكوين ميزة "العثور على جهازي" مسبقًا، إلا أن الخدمة يجب أن تكون متاحة إذا فقدت هاتفك أو أضعته في مكانه باستخدام Wi-Fi أو GPS لمساعدتك في البحث عن جهازك ، وذلك فى 3 خطوات .

الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات > الأمان ، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا الانتقال إلى جوجل وستنقلك كلتا الطريقتين إلى الخطوة التالية.

الخطوة 2: اضغط على العثور على جهازي ، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا فتح الإعدادات وكتابة "العثور على جهازي" في مربع البحث وعندما يظهر الإعداد، اضغط عليه.

الخطوة 3: قم بالتبديل إلى إعداد البحث عن جهازى وينبغي أن يكون دائما قيد التشغيل ، ثم اضغط لفتح تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف أو الجهاز اللوحي، وستظهر لك هذه الأدوات المساعدة مكان وجود هاتفك على الخريطة.

الخطوة 4: شاهد موقع جهازك المحدد على الخريطة.