شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفقد مديرًا تنفيذيًا آخر يعمل على الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت شركة جوجل شخصًا رئيسيًا آخر يعمل على أجهزة الواقع المعزز الخاصة بها، حسبما ذكر موقع Business Insider، حيث غادر بول جريكو، نائب رئيس قسم الهندسة في جوجل، الشركة هذا الأسبوع للحصول على فرصة جديدة.

وكان جريكو سابقًا يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Magic Leap الناشئة، وانضم إلى شركة جوجل في عام 2021 وعمل في البداية على مشروع Google Starline، قبل أن يقود جهود الأجهزة في Iris، النظارات الذكية للشركة.

تم إغلاق مشروع Iris في العام الماضي، وتم اتخاذ القرار جزئيًا لأن Google اختارت التركيز على شراكة جديدة لسماعة رأس للواقع المختلط أقرب إلى Vision Pro من Apple، والتي تحمل الاسم الرمزي Moohan، وفقًا للعديد من الموظفين الحاليين والسابقين.

انتقل جريكو إلى فريق جديد كان يحاول تطوير منتجات باستخدام تقنية من شركة عرض الواقع المعزز Raxium، التي استحوذت عليها جوجل في عام 2022.

ويعد جريكو هو الأحدث في سلسلة من الاستقالات البارزة عبر فرق الواقع المعزز في Google، والتي ضمت Eddie Chung وMark Lucovsky، وكلاهما كانا رائدين في Iris.

في حين أن اهتمام جوجل قد تحول إلى Moohan، إلا أنها لا تزال ترى مستقبلًا لنظارات الواقع المعزز، ولكن مستقبلًا حيث تتخذ نهجًا يشبه نظام Android، وتقوم Google ببناء نظام تشغيل برمجي لترخيصه لشركاء الأجهزة، بدلاً من بناء النظارات نفسها.

ويقول المطلعون إن جوجل تنظر إلى معرض CES التجاري التكنولوجي القادم في لاس فيجاس باعتباره فرصة لجذب شريك.