كيف سيبدو مساعد Google مع Bard على Android

جوجل تعمل بجد على Bard، الذي هو رد فعل Google على روبوت المحادثات ChatGPT، وسيتكامل Bard بشكل عميق مع مساعد Google الـGoogle Assistant، على الرغم من أنك لا تزال قادرًا على استخدام مساعد جوجل الكلاسيكي إذا أردت في الفترة الحالية حيث انه هو المساعد الشخصي الافتراضي على هاتفك عمومًا، لكننا ننتظر الآن من Google ان تقوم بطرح Assistant with Bard للجميع، وحتى تطلقه جوجل فنحن نشاهد صور رسمية توضح شكل المساعد الشخصي الجديد من جوجل الذي سيكون اذكى وافضل من جوجل اسيستانت الحالي، فما الجديد؟

مساعد Google مع Bard – صور الواجهة

شارك Dylan Roussel عدة لقطات شاشة لـ Assistant with Bard، تعرض واجهة المستخدم والميزات المختلفة قيد التطوير، ستُعلم شاشة الإعداد الخاصة بالمساعد الجديد المستخدمين أن Bard يمكنه أيضًا المساعدة في العديد من مهام المساعد الكلاسيكية، كما تُظهر شاشة الإعداد كيف يمكن له الاتصال بتطبيقات Google لتحسين عمل نظام جوجل البيئي بالنسبة لهم.

الميزات المتقدمة

عند الانتقال إلى واجهة المستخدم الكاملة باستخدام السهم الأيمن في النافذة المنبثقة للمساعد يمكنك الحصول على تجربة خالية من التشتيت؛ حيث سيقدم Assistant with Bard اقتراحات بشأن ما يمكنك استخدامه من أجله، ولكن بالطبع يمكنك استخدامه لأي مهمة تقريبًا يمكنك كتابتها أو التحدث بها أو تزويده بالصور والبيانات التي ستساعده في فهم هذه المهمة.

إذا قمت باستدعاء Assistant with Bard أعلى أي تطبيق نشط ، فستحصل على خيار “إضافة هذه الشاشة”، يؤدي النقر فوقه إلى إرفاق لقطة شاشة من الشاشة الحالية للمحتوى، ويمكنك بعد ذلك طلب من المساعد تنفيذ مهمة باستخدام تلك المعلومات او القيام بأي شيء يختص بالشاشة التي تعمل عليها الآن.

سيحتفظ Assistant with Bard بسجل محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الوصول إلى محادثاتك إذا احتجت إلى العودة إليها لاحقًا، تظهر لقطات الشاشة أيضًا Bard Extensions، والتي ستساعد Assistant with Bard في استخراج البيانات من مصادر خارجية لأداء المهام، نفس فكرة الـExtensions الخاصة بجوجل بارد على الموقع الخاص به

الإعدادات والتحكم

تقدم مجموعة لقطات الشاشة الأخيرة نظرة عامة على الإعدادات المختلفة. يمكننا رؤية التبديل بين مساعد Google مع Bard ومساعد جوجب العادي، والقدرة على التحكم فيما إذا كنت تريد استخدام ميزات المساعد الكلاسيكي عند استخدام مساعد Google مع Bard، هناك العديد من المزايا والإمكانيات التي ستضعها جوجل في بارد، او في مساعدها مع بارد، لذلك نحن في انتظار كل ما هو جديد حول المساعد الشخصي الجديد وتحسين التجربة التي سنحصل عليها من جوجل في وقت لاحق عندما يصدر.

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