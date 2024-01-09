شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تصنيع محرك الألعاب Unity تسرح 1800 موظف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد شركة Unity تسريحًا آخر للعمال، وهذه المرة سيؤثر ذلك على حوالي 25% من قوتها العاملة بأكملها أو حوالي 1800 موظف.
وقد مرت الوحدة بعدة جولات من تسريح العمال خلال العام الماضي، وكان آخرها يؤثر على 265 عاملاً في نوفمبر الماضي، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة Unity ستقوم بتسريح 1800 عامل إضافي بالإضافة إلى عمليات التسريح من العمل التي أعلنت عنها العام الماضي .
وأضاف ، اليوم كجزء من إعادة ضبط شركتنا الموضحة في خطاب المساهمين لدينا بتاريخ 9 نوفمبر 2023، أعلنا أن Unity اتخذت القرار الصعب بتنفيذ خفض القوى العاملة، واستهداف ما يقرب من 25٪ من إجمالي القوى العاملة لدينا في جميع الفرق،
ولم يتم اتخاذ هذا القرار باستخفاف، ونحن نعرب عن عميق امتناننا للمتضررين على تفانيهم ومساهماتهم".
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