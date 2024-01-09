شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحصل على أكثر من 2500 براءة اختراع أمريكية فى عام 2023.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة آبل على 2536 براءة اختراع في الولايات المتحدة العام الماضي، ولم تتفوق عليها سوى ست شركات أخرى، وفقًا لتقارير IFI Claims، وفقاً لموقع macrumors.

في تصنيفها لأفضل 50 براءة اختراع في الولايات المتحدة في عام 2023، تظهر IFI Claims Patent Services أن شركة أبل حصلت على 251 براءة اختراع إضافية من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 11٪، وأدى هذا إلى رفع الشركة مركزًا واحدًا في التصنيف السنوي لبراءات الاختراع.

تكشف تصنيفات IFI Claims لعام 2023 Global 250 عن أكبر حاملي براءات الاختراع في العالم من خلال النظر في جميع براءات الاختراع التي تمتلكها الشركات حاليًا، وفي هذه التصنيفات، تحتل شركة أبل المركز 51 مع 21,407 براءة اختراع نشطة، وتعد باناسونيك حاليًا الشركة الرائدة عالميًا في مجال براءات الاختراع النشطة، بإجمالي 94,341 براءة اختراع، متفوقة على سامسونج التي تمتلك 92,593 براءة اختراع.

غالبًا ما تكشف ملفات براءات الاختراع الخاصة بشركة أبل عن رؤى مثيرة للاهتمام حول مجالات البحث والتطوير المحددة للشركة، ولكنها لا تمثل خططها المباشرة، وتتضمن ملفات أبل الأخيرة المثيرة للاهتمام تصميمات لأجهزة iPhone وساعات أبل الزجاجية بالكامل، ومفتاح MacBook قابل للإزالة، وتقنية مصادقة المستخدم لـAirPods، ومستشعر الترطيب لساعة Apple Watch، واستخدام تصميم يشبه "مبشرة الجبن" لجهاز Mac Pro على أجهزة Apple الأخرى، وأقدام MacBook Pro القابلة للنشر للمساعدة فى التبريد.