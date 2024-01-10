شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق سماعة الرأس Vision Pro فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل أنها ستبدأ في شحن سماعة الرأس Vision Pro الخاصة بها في الثاني من فبراير في الولايات المتحدة، وتبدأ الطلبات المسبقة فى 19 يناير، وفقا لتقرير theverge.

بالإضافة إلى الإعلان عن توفر سماعات الرأس التي يبلغ سعرها 3499 دولارًا، كشفت شركة ابل أيضًا عن أسعار عدسات Zeiss الطبية التى يمكن للمستخدمين الحصول عليها معها، وسيكون القراء متاحين مقابل 99 دولارًا إضافيًا، بينما تبلغ تكلفة العدسات الطبية 149 دولارًا، ويوفر الطراز الأساسى لـ Vision Pro مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت ويأتى مزودًا بالملحقات التالية:

1 فرقة منفردة متماسكة وفرقة حلقة مزدوجة.

2 ختم خفيف ووسادتين خفيفتين للختم.

3 غطاء آبل فيجن برو.

4 تلميع القماش.

5 بطارية

6 كابل شحن USB-C ومحول طاقة USB-C

وكشفت شركة ابل لأول مرة عن سماعة الرأس Vision Pro خلال مؤتمر المطورين العالمي في يونيو الماضي، ويوفر Vision Pro الذي تبلغ تكلفته 3499 دولارًا شاشة بدقة 4K لكل عين ويتيح لك التبديل بين الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) باستخدام قرص موجود على جانب سماعة الرأس.

كما إنه مدعوم بإعداد ثنائي الشريحة يضم شريحة M2 الداخلية من Apple وشريحة R1 الجديدة المخصصة لمعالجة البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات والميكروفونات المدمجة، ويمكن للمستخدمين أيضًا التنقل في الواجهة بدون وحدة تحكم، حيث يدعم الجهاز تتبع العين والرأس واليد.

وعرضت آبل الجهاز بشكل أساسي كوسيلة للتفاعل مع التطبيقات المألوفة، مثل FaceTime والصور والأفلام، بالإضافة إلى عرض مقاطع الفيديو المكانية المسجلة باستخدام iPhone 15 Pro ، وتقول الشركة إن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى أكثر من 150 عنوانًا ثلاثي الأبعاد من خلال تطبيق Apple TV.

وهذه التكاملات ممكنة لأن سماعة الرأس تعمل بنظام التشغيل VisionOS، وهو نظام التشغيل الجديد من أبل الذي تقول الشركة إنه يعمل مع معظم تطبيقات iPhone وiPad دون الحاجة إلى أي عمل إضافي من المطورين.