تسريب صور سامسونج Galaxy S24 Ultra باللون الذهبي الجديد

لازلنا نرى صور سامسونج Galaxy S24 Ultra مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة Galaxy S24 من سامسونج، التي يُتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميًا في 17 يناير 2024، يزداد الترقب حول هذه الهواتف الرائدة، ويظهر لنا اللون الذهبي للهاتف الذي يبدو انه هو اللون المميز هذا العام، وبشكل عام لا جديد عن التسريبات، فما التفاصيل؟

صور سامسونج Galaxy S24 Ultra المُسربة

في هذه الصور لا نرى الشاشة من الجهة الأمامية، ولكن يمكننا أن نلاحظ بعض التفاصيل الجديدة، مثل الإطار المصنوع من التيتانيوم، والذي يُزعم أنه يجمع بين القوة والخفة بمستوى جديد تمامًا. كما يمكننا أن نلاحظ أن الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية مركزية في فتحة صغيرة في الشاشة، من أكثر التفاصيل إثارة في هذه الصور هي الزاوية الجانبية، والتي تكشف بوضوح أن شاشة S24 Ultra مسطحة بالكامل، هذا يؤكد الشائعات التي ترددت في الأسابيع الأخيرة، والتي تفيد بأن سامسونج ستتخلى عن شاشاتها المنحنية المفضلة لصالح الشاشات المسطحة.

يُعتقد أن هذا التغيير يأتي استجابة للاتجاه العام في عالم الهواتف الذكية، حيث أصبحت الشاشات المسطحة أكثر شيوعًا. بالإضافة إلى الشاشة المسطحة والإطار المصنوع من التيتانيوم، من المتوقع أن يأتي هاتف S24 Ultra أيضًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، من المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا تقريب بصري بدقة 10MP وPeriscope بدقة 50MP مع الكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12MP وكاميرا أمامية بدقة 12MP، أعني لا شيء جديد عن المتوقع في الهاتف في النهاية، صور سامسونج Galaxy S24 Ultra لازالت صور متوقعة، لكن ها نحن ننتظر اطلاق الهاتف يوم 17 يناير.

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