شبكات الجيل الخامس 5G علي وشك الظهور في مصر بعد طول انتظار

تظهر حالياً شبكة 5G في بعض الهواتف المحمولة التي بها شريحة We ومكتوب بجوارها Soon “قريبًا” وبخصوص نفس الموضوع أعلنت شركة وي أنها حصلت علي رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس 5g في مصر ولكن السؤال المهم حالياً هل ستعمل شبكة الجيل الخامس علي كل الهواتف المحمولة أم سيكون هناك عائق في ذلك؟

شركة We تعلن عن أنها ستكون أول مقدم خدمات شبكة 5g في مصر

أعلنت شركة وي من خلال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات “المهندس محمد نصر”، أن الشركة بدأت في تقديم خدمات شبكة 5g في مصر فى 5 أماكن، وستتوسع شركة وي في تقديمه تباعاً على مستوى مصر كلها خلال الأشهر القادمة، منح مجلس الوزراء لشركة وي رخصة تشغيل الجيل الخامس مقابل 150 مليون دولار لمدة 15عاما.

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هل ستعمل شبكة الجيل الرابع علي كل الهواتف ؟

طبقا لبعض الإحصائيات الحديثة وعلي لسان الرئيس التنفيذي لشركة وي فإن 8% فقط من الهواتف الذكية الموجودة في السوق تدعم خدمات الجيل الخامس، مع زيادة عدد الهواتف مع الوقت؛ حيث ان كل الشركات تُصدر هواتفها في الفترة القادمة بدعم الجيل الخامس تباعًا، فخلال الفترة القادمة ستزيد عدد الأجهزة الداعمة للخدمة بشكل كبير مع تحول السوق اليه.

ما الذي يُميز الجيل الخامس 5g عن الجيل الرابع 4g والجيل الثالث 3g ؟

شبكة 5g الجيل الخامس بالتأكيد أحدث وأفضل من شبكة 4g و 3g من حيث سرعات التنزيل والتحميل وزمن استجابة أقل ودعم اتصال عدد أكبر من الأجهزة وحماية عالية ولكن هناك عيب وهو أنها غير منتشرة في كافة أنحاء مصر حتي ولو كان المشغل الخاص بخطك يدعم 5g وهاتفك يدعم 5g سيظل عدد أبراج الاتصالات المستخدمة لتشغيل شبكة الجيل الخامس هو الأزمة الحقيقية ولكن مصر قامت بالفعل ببناء عدد من أبراج الاتصالات اللازمة لتشغيل شبكة الـ 5G في العاصمة الإدارية الجديدة على ان تنتشر في باقي الجمهورية في اسرع وقت.