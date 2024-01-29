NVIDIA تقود عالم الحياة الإلكترونية | انشيء الافاتار الخاص بك عن طريق Avatar Cloud Engine

شركة Nvidia من أكثر الشركات تطورًا في عالم تقنيات الألعاب والحياة الإلكترونية، وباستعمال الذكاء الاصطناعي لا تتوقف انفيديا عن العمل والتقدم، الآن لدينا خدمة مُصغرة جديدة من انفيديا تحت عنوان Nvidia Cloud Avatar Engine او ACE، وهو وسيلة لإنشاء افاتار خاص بك عن طريق استعمال خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي او الـGenerative AI، يمكنك استعمال هذه الأداة لإنشاء صورة لك واستعمالها في مختلف التطبيقات والألعاب، لنتحدث عن الأمر قليلًا.

Nvidia Avatar Cloud Engine الجديد

خدمة ACE المُصغرة الجديدة تسمح للمطورين بانشاء صور رمزية (افاتار) متفاعل بسهولة عن طريق الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، مثل أداة Nvidia Audio2Face (A2F)، التي تقوم بإنشاء تعبيرات وجه وحركات للوجه مُعبرة عن ما يحدث عن طريقا ستعمال مصدر صوتي، او أداة Nvidia Riva المتخصصة في اكتشاف الأصوات تلقائيًا (ASR) لتستطيع انشاء محادثات مُخصصة بأكثر من لغة وتطبيقات ترجمة خاصة باستعمال الذكاء الاصطناعي

يمكن للمطورين استغلال ACE ووضعها في ادوات وتطبيقات عديدة مثل: Charisma.AI وConvai وInworld وmiHoYo وNetEase Games وOurpalm وTencent وUbisoft وUneeQ

تحدث Keita Iida نائب رئيس علاقات المطورين في شركة انفيديا عن التقنية قائلًا بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقوم بتحويل كل ما نفعله الى واقع افتراضي، وهذا يتضمن أيضًا تطوير الألعاب ولعبها حتى، وان تقنية Nvidia ACE تفتح الباب لإمكانيات أكبر لمطوري الألعاب عن طريق ملأ الألعاب بحياة افتراضية وشخصيات افتراضية مع التخلي عن الحاجة الى محادثات مكتوبة مسبقًا مما يُنشيء لك تجربة أكثر واقعية في الألعاب

أبرز مطوري الألعاب والأفاتار يمدحون NVIDIA ACE

باستعمال ACE يمكن لمطوري الألعاب ورموز الأفاتار المختلفة استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل التعامل بين اللاعبين والشخصيات الغير لاعبة NPCs في الألعاب والبرامج الى مستوى آخر.

حديث شركة Tencent عن التقنية

هذه حطوة مهمة في عالم الألعاب، التعاون بين Tencent وACE سيساعد في وضع الأساس الذي سيجلب الافاتارات الافتراضية مع شخصيات فردية حقيقية والتعامل معها الى عالم العاب الفيديو بقوة.

تقنية NVIDIA ACE تبعث الحياة الى شخصيات الألعاب

الشخصيات الغير لاعبة منذ قديم الزمن تم تصميمها بتعبيرات ثابتة وردود فعل مُحددة مسبقًا، هذا الشيء وضع حدود لإمكانية تفاعل الشخصيات الغير لاعبة مع اللاعبين، التي كانت لفترة قصيرة وللتنقلات الصغيرة في اللعبة مما جعل معظم اللاعبين يتخطون هذه اللحظات.

تحديث purnendu mukherjee مؤسس ورئيس شركة Convai عن التقنية قائلًا بأن الشخصيات التي يتم انشائها عن طريق الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI تفتح سيناريوهات استخدام وتجارب جديدة سابقًا كانت مستحيلة، وان الشركة ستستغل تقنيات Riva ASR وA2F لإمكانية وجود شخصيات NPC بمعدلات استجابة اسرع وتنقلات وانيميشن افضل.

لإبراز كيف يمكن لـACE تحسين التفاعل مع الشخصيات الغير لاعبة فقد تعاونت انفيديا مع Convai لتحسين شخصية NVIDIA Kairos الافتراضي والتي أطلقتها في Computex مع العديد من المزايا التي تتضمن استعمال تقنية ACE.

تستعمل تقنيات Riva ASR وA2F بشكل كبير، مما يزيد من تفاعل الشخصية، مع نظام Convai الجديد يسمح للشخصيات الغير لاعبة بالتحديث مع انفسهم وبينهم وبعض واعطاء لكل شخصية الإدارك لما حولها من أشياء وعناصر، فتجد الشخصية تستطيع حمل شيء معين وايصاله الى منطقة أخرى مطلوب منها، كما يمكن لهذه الشخصيات التعامل مع اللاعبين وايصالهم لأهداف معينة او عوالم أخرى.

خدمتا Audio2Face واكتشاف المحادثات التلقائي Riva متاحتان الآن، مطوروا الافاتارات التفاعلية يمكنهم استخدام هذه الأدوات في تطبيقاتهم والعابهم بشكل كامل واستغلال هذه المزايا في تقنياتهم الآن.