يقترب هاتف سامسونج Galaxy A55 5G من الإطلاق الرسمي

نسخة سامسونج Galaxy A55 5G التي سمعنا عنها منذ العام الماضي صارت في خطوة أقرب نحو الإطلاق حيث تمت الموافقة عليها من قبل NBTC (هيئة الاتصالات والإذاعة) في تايلاند، هذا يؤكد على اقتراب الهاتف من الإطلاق والصدور في الأسواق العالمية، فما التفاصيل؟

سامسونج Galaxy A55 5G قريب من الإطلاق

وحصلت وحدة سامسونج Galaxy A55 5G التي حصلت على شهادة NBTC على رمز SM-A556E/DS، واول ما نستنتجه من الموديل هو “DS” التي تشير إلى دعم بطاقة SIM المزدوجة، التسجيل في هذه الهيئة لا يكشف أي شيء آخر عن الهاتف، لكن الموديل نفسه حصل أيضًا على شهادة FCC، مما يؤكد دعم الشحن بقوة 25 واط في الهاتف.

هناك أيضًا نسخة بكود موديل SM-A556B، التي تم رصدها على Geekbench مع معالج Exynos 1480 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، لقد رأينا أيضًا صورًا رسمية تسريبية لسامسونج Galaxy A55، تُظهر الهاتف الذكي بألوان رائعة مثل الأزرق الجليدي الرائع، والبنفسجي الرائع، والأزرق البحري الرائع.

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