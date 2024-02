تكنولوجيا: جوجل تعلن رسمياً عن إعادة تسمية منصة Bard بعلامة Gemini التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل رسمياً عن إعادة تسمية منصة الذكاء الإصطناعي بعلامة Gemini التجارية التي تستبدل “Bard chatbot” و”Duet AI”.

إتخذت جوجل خطوة جديدة لتطوير منصة الذكاء الإصطناعي المطورة من الشركة، وذلك من خلال الإعلان عن علامة “Gemini” التجارية.

ومن المقرر أن تجمع منصة الذكاء الإصطناعي Gemini كافة المميزات التي قدمت في “Bard chatbot” و”Duet AI”، مع مميزات جديدة ومتقدمة لتوسيع إمكانيات منصة الذكاء الإصطناعي بآداء أفضل في تفاعلات النصوص، والصوتيات، وأيضاً الصور.

وتتوفر منصة الذكاء الإصطناعي من خلال تطبيق على منصة الأندوريد، كما تتكامل في تطبيق جوجل لدعم مستخدمي أجهزة ابل، ومن المقرر أن تأتي منصة Gemini بتجربة سلسة للمستخدمين.

أيضاً تقدم جوجل “Gemini Ultra” التي تتوفر لمستخدمي Google One بإشتراك شهري بقيمة 20 دولار، حيث يتاح للمستخدمين الوصول إلى مميزات متقدمة في تقنية الذكاء الإصطناعي، مع الإمتيازات المعتادة في Google One مثل السعة التخزينية السحابية الإضافية، لذا سيكون هذا الإختيار منافس قوي لخدمة ChatGPT Plus.

