OpenAI تعلن إطلاق أداة Sora لإنشاء الفيديوهات بالذكاء الإصطناعي

OpenAI تعلن إطلاق أداة Sora..انتشرت مؤخرًا أدوات عديدة مطورة من الذكاء الإصطناعي وتعمل بشكلٍ أساسيًا به، كأدوات إنشاء الصور وأدوات للمحتوى الصوتي، ولم نسمع كثيرًا عن أدوات للفيديوهات، فهو أمرًا معقدًا بالتأكيد بالنسبة لأنشاء الصور، أو إنشاء الملفات الصوتية، إلا أننا نتحدث الآن عن أداة Sora من OpenAI والتي ليست الأولى من نوعها، إلا أنها الأفضل حتى الآن، والتي تتميز بما يجعلها أول المذكورين من بين المنافسين، فبماذا أتت أداة Sora؟ تاليًا سنتحدث عن الأداة بالتفصيل لنتعرف على الطفرة الجديدة في عالم الذكاء الاصطناعي، الذي لا ينتهي من تقديم المفاجئات!

ما هي Sora؟

Sora هي أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء الفيديوهات، أطلقت من شركة OpenAI المالكة لـ ChatGPT، من الرئيس التنفيذي الخاص بها سام ألتمان، والذي عندما تحدث عن الأداة قال في حديثه أنه: “يمكن لـ Sora إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية تتميز بمشاهد مفصلة للغاية، وحركة الكاميرا المعقدة، وشخصيات متعددة ذات مشاعر نابضة بالحياة” بل وأنه يمكن إنشاء مقاطع فيديو من خلال الأداة من صور ثابتة.

من يتخيل إنشاء مقاطع فيديو متكاملة بالذكاء الإصطناعي؟ لم تكن Sora الأولى في هذا الشأن، فقد أتت Google بأداة Lumiere والتي تُمكنك من إنشاء فيديوهات بالذكاء الإصطناعي، إلا أنها تتوقف عند 5 ثوانٍ فقط! ولكن ما نتحدث عنه هنا في Sora أنها أتت بإمكانية هائلة لإنشاء مقطع مرئي لدقيقة كاملة! بتفاصيل معقدة وشخصيات متعددة وبمشاعر نابضة..كما قال سام ألتمان! بل وتتعدد زوايا الكاميرا في الفيديو وتتعدد أنواع الحركة، مما يزيد من تفاصيل الفيديو ليجعله حقيقيًا نابضًا بالحياة! ولا ننسى حينئذٍ أنه مجرد فيديو مصنوع بالذكاء الإصطناعي.

كيف تعمل Sora؟

أداة سورا كأدوات الذكاء الإصطناعي الأخرى، فإنها تقوم بإنشاء مقاطع الفيديو من خلال كتابة وصف الفيديو الذي تريد إنشاؤه، والذي لن يزيد عن دقيقة كاملة (60 ثانية) فما الذي تود مشاهدته؟ تخيل ما تريد، وستنشئه لك سورا، بل وقدمت نماذج عديدة من تلك الأداة لفيديوهات نابضة بمشاهد حية قد لا تلتفت أنها مصنوعة بالذكاء الإصطناعي، فمثل ماذا على سبيل المثال؟



وتلك كانت نماذج لفيديوهات مُنشئة عن طريق سورا، تكون الفيديو الأول من كلبين على سطح جبل، وضعهما كان كما ترى وهذا كان مجرد شيء خياليّ، كأي شيء يمكنك أن تتخيله، ولكن الشركة تقوم على تطوير أدوات مساعدة لضمان عدم إنشاء فيديوهات زائفة أو خارجة، فكل هذا لايزال في طور التنفيذ حتى يتم إطلاق الأداة لإتاحتها للمستخدمين بشكلٍ عام ورسمي.