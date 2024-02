شكرا لقرائتكم خبر عن تيك توك يطلق تطبيقًا لنظارة آبل الذكية "فيجن برو" والان نبدء بالتفاصيل

تجربة أكثر متعة

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، إطلاق تطبيق مخصص لنظارة الواقع الافتراضي الذكية "فيجن برو" التي طرحتها شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل أوائل الشهر الحالي.ومنذ إطلاق النظارة في 2 فبراير الحالي أصبح يوجد أكثر من 1000 تطبيق للعمل معها، بما ذلك تطبيق تيك توك أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه رغم إمكانية مشاهدة فيديوهات تيك توك على النظارة الذكية باستخدام برنامج تصفح الإنترنت العادي، فإن تطبيق تيك توك فيجن برو، يتيح للمستخدم تجربة مشاهدة أكثر متعة وإثارة.وعند تشغيل تطبيق تيك توك فيجن برو، يتم إخفاء شريط التحريك وزر أعجبني من الشاشة للسماح بمشاهدة صورة الفيديو بالكامل، فيما يظهر الملف الشخصي لصانع المحتوى وقسم التعليق كامتداد على جانب الفيديو.وعند النقر على قسم التعليق على تطبيق الجهاز المحول، فإن التعليقات تظهر فوق الفيديو، كما أنه عند النقر على رابط الملف الشخصي لشخص ما فإنه يظهر على كامل الشاشة.وتقول منصة تيك توك أنه نظرا لأن النظارة فيجن برو تخلصت من قيود حدود النوافذ وحجم الشاشة، فإن تطبيق تيك توك لهذه النظارة يتيح تجربة مشاهدة مذهلة، حيث يمكن للمستخدم مواصلة مشاهدة الفيديو أثناء قراءة التعليقات دون الحاجة وقف تشغيل الفيديو كما يحدث في التطبيق الخاصة بالهواتف المحمولة.كما يتيح تطبيق تيك توك فيجن برو، مشاهدة الفيديوهات في أماكن خيالية، مثل مشاهدته على سطح القمر أو في متنزه يوسميتي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون أن يغادر المستخدم منزله.