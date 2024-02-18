الساعات الذكية .. هل هي بهذه الأهمية!..من بين كل عشرة أفراد، ثلاثة منهم تجدهم لا يرتدون ساعة ذكية، ولكن هل السبعة الآخرين يرتدونها لأنهم بحاجة إليها حقًا؟ هذا ما نتحدث عنه، فقد عرفنا الساعات على أنها أداة لمعرفة الوقت، لا أكثر من ذلك ولا أقل، وحتى أنه بعض الساعات التقليدية تُمكنك من متابعة التاريخ أيضًا، ولكن عن ماذا نتحدث الآن؟ ساعات تُمكنك من معرفة الوقت، متابعة ضربات القلب، متابعة الأكسجين في الدم، الرد على المكالمات وما إلى ذلك! تطورت الساعات الذكية حتى وصلت لإمكانات هائلة وبنفس الوقت أسعار باهظة، فعندما تُفكر في صرف مبلغ من المال على ساعة ذكية، عليك أن تفكر في مدى حاجتك الحقيقية لشراءها، وتاليًا سنتعرض لتلك المسألة بالتفصيل.

ما هي الساعات الذكية؟

الساعات الذكية هي ساعات إلكترونية، قد تتشابه وتطابق في الشكل مع الساعات التقليدية العادية، إلا أنها تزيد عنها في المميزات الإضافية التي تأتي بها، والتي تتمثل بالكامل في أنها ساعة آتية بنظام ذكي، يُمكنك من التعرف على مدى انتظام ضربات قلبك، وضغط الدم لديك، ومتابعة نومك والتتبع عن طريق الـ GPS، وكثير من المميزات التي سنتناولها تاليًا

فمجرد معرفتك ماهية الساعات الذكية يثير انتباهك حول شرائها، يمكن أن نقول الفضول، الفضول لتجربة شيء جديد بالنسبة لك إذا كانت أول مرة، ولكن هل عرفت قط هل هي مهمة حقًا؟ تاليًا سنتعرف عليها بكامل ميزاتها الأساسية والفرعية والخاصة، والتي سنفرق بها بين الساعات الذكية الضروري استخدامها، ومتى يكون ضروريًا!

ماذا تقدم الساعات الذكية؟

في الآونة الأخيرة أطلقت الكثير من الساعات الذكية الرائعة، والباهظة الثمن أيضًا، تصل أسعارها إلى ما يفوق الـ 40000 جنية مصري، والتي تأتي بالعديد من الميزات الرائعة، والتي تقدم حقًا كفاءة عالية في تقديم خدماتها، من متابعة ضربات القلب والأكسجين وما إلى ذلك من مميزات، ولكن دعنا نصنف مواصفات ومميزات الساعات الذكية حسب الحاجة، كشخص لا يواجه المخاطر، لا يمارس أعمال شاقة، فإن استخدام ساعة ذكية بالنسبة لك لن يكون الخيار الأمثل، ودعنا نتطرق للتفاصيل كما يلي.

هناك أنواع عديدة للساعات الذكية، لنتعرف عليها أولًا.

أنواع الساعات الذكية

وتنقسم أنواع الساعات الذكية إلى اثنين من الأنواع، ساعات الأغراض العامة، وساعات الأغراض الخاصة، لنتعرف تاليًا على الفرق بينهم ببساطة:-

ساعات الأغراض العامة

ساعات الأغراض العامة هي ساعات الكترونية smart watch تحتوي على العديد من الخواص والمميزات التي تناسب جميع الأفراد، حيث أنها تأتي “لأغراض عامة”، هذا كالرد على المكالمات، وقراءة الرسائل، والإستماع للوسائط، وتلك يمكنك تصنيفها ضمن الاستخدامات العامة لأي شخص، وتتراوح فئاتها السعرية بالجنية المصري بين 1500 إلى 4000، وتلك تدعى أسعار اقتصادية الآن في الساعات الذكية.

ساعات الأغراض الخاصة

ساعات الأغراض الخاصة هي ساعات ذكية smart watch تقدم جنبًا إلى جنب مع الميزات العامة، ميزات أخرى خاصة حسب كل استخدام، فهناك ساعات للمشي، وساعات للغوص، وساعات للطيران..

فساعات المشي تتميز بعمر بطاريتها الطويل، حيث أنها مخصصة للتنقل والسفر، بالإضافة لخاصية تحديد المواقع؛ حيث تحتوي تلك الساعات على GPS خاص بها، ومراقبة المؤشرات الحيوية للجسم والتنبؤات المتوقعة للطقس.

تتميز بعمر بطاريتها الطويل، حيث أنها مخصصة للتنقل والسفر، بالإضافة لخاصية تحديد المواقع؛ حيث تحتوي تلك الساعات على GPS خاص بها، ومراقبة المؤشرات الحيوية للجسم والتنبؤات المتوقعة للطقس. و ساعات الغوص؛ وتلك الساعات مصممة لأن تكون مناسبة للغوض، حيث تأتي مقاومة للمياة بأعلى درجة IP68.

وتلك الساعات مصممة لأن تكون مناسبة للغوض، حيث تأتي مقاومة للمياة بأعلى درجة IP68. وساعات الطيران؛ وتلك هي الساعات التي تتمثل نقطة قوتها في احتوائها على خريطة متحركة تعمل وفقًا لخاصية الـ GPS لتحديد المواقع، بالإضافة إلى تقديم تنبؤات عن الطقس، وقياسها لنبضات القلب ومتابعة ضغط الدم ونسبة الأكسجين فيه.

والحال هو أن كل تلك الساعات تأتي بنفس الميزات، إلا أنها تتركز على الميزة التي تأتي في تصنيفها الساعة، سواء للمشي أو الغوص أو الطيران.

الميزات العامة للساعات الذكية

تأتي الساعات الذكية smart watch بميزات عامة لا تخلى من أي ساعة تقريبًا، فهي تعتبر الميزات الأساسية التي يجب أن تتواجد في أي ساعة الكترونية، فما هي تلك الميزات؟ ذكرناها أعلاه بشكلٍ عارض، وسنوضحها الأن بالتفصيل:-

التعرف على الوقت

الشكل الظاهري: حيث يمكنك تخصيص صورة لك كخلفية للساعة مثلًا.

متابعة إشعارات الهاتف

استقبال المكالمات

الرد على الرسائل

ضبط المنبه

تتبع الخطوات

ودعني أخبرك أنه بالتأكيد لن تجد تلك الميزات مجتمعة بكفاءة إلا في ساعات إلكترونية smart watch أصلية بجودة عالية، وليس كتلك التي انتشرت مؤخرًا الشبيهة بـ Apple watch، ومميزات كالتي ذكرنا أعلاه، صدقًا لا أعتبرها كافية لاستخدامها كساعة أساسية أو ثانوية.

الميزات الإضافية للساعات الذكية smart watch المتوسطة

وهنا نتحدث عن تصنيف من الساعات والذي يأتي في الفئات التي تتراوح من 20 دولار إلى 200 دولار، والتي تأتي بالميزات الاساسية العامة للساعات الذكية smart watch بجانب الميزات الإضافية والتي سنذكرها تاليًا:-

الرد على المكالمات (إجراء مكالمات من خلال الساعة عند توفر ميكروفون)

التحكم في الوسائط على الهاتف من خلال الساعة

التقاط الصور من كاميرا الهاتف

ضبط إعدادات الهاتف، كالصوت والبلوتوث والواي فاي

إيجاد الهاتف في حال اختفاؤه (بالبلوتوث)

تتبع الحالة الصحية؛ بقياس ضربات القرب، وضغط الدم، ونسبة الأكسجين فيه، ومتابعة روتين النوم الخاص بك)

لماذا هي مهمة؟

إذا كنت تبتعد كثيرًا عن هاتفك (فتتسنى لك الفرصة للرد على المكالمات والرسائل من خلال الساعة)

إذا كنت تعاني من مشكلة صحية تحتاج لأجلها ساعة لتتبع حالتك الصحية

الميزات المتقدمة للساعات الذكية

وهنا نتحدث عن ميزات متقدمة غير موجودة بالساعات المذكورة أعلاه، وقد يكون بعضها موجود ولكن بكفاءة أكبر وبشكلٍ مختلف قليلًا، وتاليًا سنتعرف عليها بالتفصيل:-

قدرة هائلة في تحديد المواقع بالـ GPS، ونضرب بهذا مثال في الساعات المخصصة للطيران.

إمكانية الإتصال بالإنترنت عبر شريحة e-SIM

الإتصال بالأقمار الصناعية

أعلى مقاومة للمياة والغبار IP68 (والتي يمكن أن تتواجد في الساعات المتوسطة)

خامات أقوى لمقاومة الصدمات

قياس درجة حرارة الجسد

التعرف على السقوط (من سيارة أو من دراجة أو السقوط مطلقًا)

التعرف على الحوادث (هذا كحادثة ساعة أبل التي اتصلت بالإسعاف عند تعرض مرتديها لحادث)

نظام ملاحة متقدم

تخزين البيانات بالساعة بشكلٍ مستقل عن الهاتف

إيجاد أجهزتك المفقودة (حتى في حال عدم اتصالها بالساعة حال فقدانها)

وتلك ميزات أراها حقًا مهمة وتزيد من قيمة الساعة كساعة ذكية، يمكن حقًا أن تكون بحاجة إليها بعكس الأنواع والميزات التي ذكرت أعلاه (مع العلم أن الساعات المتقدمة تأتي بنفس الميزات العامة والمتوسطة) فهي ساعات ذكية متكاملة، ولكنها ليست لعامة المستخدمين.

الساعات الذكية..هل هي بهذه الأهمية؟

وإلى هنا نصل إلى ما نتحدث بشأنه، فكيف من كل هذا نحدد مدى أهمية الساعات الذكية؟ في أيام سابقة كان يمكن أن نتحدث عن الساعات الذكية smart watch بشكلٍ مختلف، وأنها قد تكون جديرة بالإهتمام بالنسبة حتى للشخص العادي، ولكن الآن! عليك أن تعرف حقًا ماذا تشتري، فالساعات لم تسلم من ارتفاع الأسعار الهائل بتلك الأيام، وأصبحت أسعارها تفوق قيمتها بكثير، فمتى تلزمك ساعة ذكية؟ متى تكون بهذه الأهمية؟ في الحالات الآتية:-

في الحالات المرضية؛ سواء لكبار السن أو صغار السن الذين يعانون من حالات مرضية تتطلب استخدام ساعة ذكية؛ لمتابعة ضربات القلب، وضغط الدم، ونسبة الأكسجين في الدم، بل والرد على المكالمات وإجرائها بالنسبة لكبار السن الذي قد يتعرضون للسقوط في أماكن بعيدة عن هاتفهم، لطلب المساعدة من أحد أبنائهم أو جيرانهم، بل وساعة للتعرف على السقوط لهذا الغرض تحديدًا.

سواء لكبار السن أو صغار السن الذين يعانون من حالات مرضية تتطلب استخدام ساعة ذكية؛ لمتابعة ضربات القلب، وضغط الدم، ونسبة الأكسجين في الدم، بل والرد على المكالمات وإجرائها بالنسبة لكبار السن الذي قد يتعرضون للسقوط في أماكن بعيدة عن هاتفهم، لطلب المساعدة من أحد أبنائهم أو جيرانهم، بل وساعة للتعرف على السقوط لهذا الغرض تحديدًا. في الأعمال الشاقة؛ فإن كنت ممن يعملون بوظائف شاقة أو بها خطورة، فستحتاج لساعة ذكية للتعرف على السقوط والحوادث لطلب النجاة حين الحاجة إليها.

غير كل هذا، فقد كان العالم يسير بشكلٍ جيد بدون الساعات الذكية smart watch، لا تشكل الفارق الأكبر، ولا تشكل الأهمية الكبرى، فكل ما تفعله الساعة الذكية يمكنك تقريبًا فعله بهاتفك، وأتمنى في نهاية المقال أن تكون قد وصلت حقًا لإجابتك، أهي بهذه الأهمية، أم لا.