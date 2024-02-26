هاتف Galaxy Z Fold 6 القابل للطي أنحف مع شاشة خارجية أكبر وكاميرات محسنة

وفقًا لتقرير جديد من المصدر الموثوق chunvn8888 على Weibo، يبدو أن هاتف الجيل التالي القابل للطي من سامسونج؛ هاتف Galaxy Z Fold 6 سيشهد تحسينات كبيرة في التصميم والمتانة، يشير التقرير إلى أن الهاتف سيكون أرق وأخف وزنا بشكل ملحوظ، حيث سيبلغ سمكه 11 مم فقط عند طيه، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا مقارنة بـ Galaxy Z Fold 5 الحالي الذي يبلغ سمكه 13 مم.

وفقًا للتقرير، يُعزى هذا التخفيض في السمك إلى استخدام التيتانيوم في هيكل الهاتف، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن استخدام التيتانيوم لم يؤد إلى انخفاض كبير في وزن هاتف Galaxy S24 Ultra، لذلك من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيكون أكثر فعالية في جهاز قابل للطي مثل Z Fold 6.

هاتف Galaxy Z Fold 6 بتصميم جديد لكن لا مكان للقلم

إلى جانب كون الهاتف أرق وأخف وزنا، يشير التقرير أيضًا إلى أن Galaxy Z Fold 6 لن يحتوي على فتحة قلم S Pen، وهو ما يتماشى مع الشائعات السابقة، وبدلاً من ذلك سيكون الهاتف أعرض وسيحمل تصميم حواف مشابه لهاتف Galaxy S24 Ultra الأحدث.

سيحتوي هاتف Galaxy Z Fold 6 على ثلاثة كاميرات خلفية، وفقًا للمسرب Yogesh Brar، والتي يُعتقد أنها ستكون نفس مستشعرات 50 ميجابكسل (عريض)، 10 ميجابكسل (تقريب)، و 12 ميجابكسل الموجودة في هاتف Galaxy Z Fold 5.

تحسينات أخرى تشمل بطارية أكبر وكاميرا تحت الشاشة أفضل

بالإضافة إلى التغييرات المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يتمتع هاتف Galaxy Z Fold 6 أيضًا بشاشة غلاف أكبر حجما تبلغ 6.4 بوصة، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تقليدية تبلغ 20:9. كما سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الأحدث والأكثر قوة، وسيحمل بطارية أكبر سعة 4600 مللي أمبير، بالإضافة إلى تحسينات على كاميرا الصور الموجودة تحت الشاشة.

على الرغم من أن هذه المعلومات تستند إلى تقارير غير مؤكدة، إلا أنها تتوافق مع الشائعات والتوقعات التي تم تداولها حول هاتف Galaxy Z Fold 6. ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسميًا عن هاتفها القابل للطي الجديد في وقت لاحق من هذا العام، لذلك سنبقى على اطلاع على آخر التحديثات.

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