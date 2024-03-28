الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تسريبات Pixel 9 تشير إلى هاتف أساسي جديد من جوجل إلى جانب Pro و Pro XL

0 نشر
محمود هاني 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ظهر هاتف Pixel 9 في مجموعة جديدة من الصور الواقعية المبنية على نموذج الحاسوب (CAD)، مما يشير إلى أن جوجل تتخذ نهجًا جديدًا في جدول إطلاق هاتفها، لقد رأينا سابقًا مجموعتين من الصور الواقعية في يناير الماضي يُقال الآن إنها كانت لنسخ Pro وPro XL من الهاتف.

تسريبات Pixel 9 تشير إلى هاتف أساسي جديد من جوجل إلى جانب Pro و Pro XL

تصميم جديد محتمل لـ Pixel 9

تظهر الصور الجديدة نفس التصميم الأساسي لهاتف بكسل 9 برو وبكسل 9 برو اكس ال مع إطار معدني مسطح وقطعة كاميرا تأخذ الآن شكلًا بيضاويًا دون ان تتصل بالإطار مثل واقيات الشمس في الجيلين السابقين من هواتف Pixel، يدعي المصدر أن نسخة جوجل بكسل 9 العادية ستقدم شاشة بحجم 6.03 بوصة (على الأرجح OLED بمعدل تحديث 120 هرتز) مقارنة بشاشة النسخة البرو والتي ستصدر بمقاس 6.1 بوصة وشاشة النسخة الـPro XL مقاس 6.5 بوصة، أبعاد إصدار Pixel 9 العادي المدرجة هي 152.8 × 71.9 × 8.5 مم، الاختلاف الرئيسي الآخر في إصدار Pixel 9 العادي هو إستعمال الكاميرا المزدوجة مقارنة بثلاث عدسات في النسخ الأكبر من الهاتف.

استراتيجية جوجل الجديدة لهواتف بكسل؟

يبدو أن جوجل قد تتخذ نهجًا جديدًا مع سلسلة بكسل من خلال إطلاق ثلاثة طرازات من الأجهزة في وقت واحد، ولا يزال يتعين معرفة كيفية قيام جوجل بتسعير أجهزتها القادمة وما إذا كان الهاتف العادي سيضع حداً نهائيًا لهواتف Pixel A، بناءً على تسريبات سلسلة Pixel السابقة، فمن المتوقع ان نحصل على صور أكثر وضوحًا الفترة القادمة ان لم تكن صورًا حقيقية، من المرجح أن يتم الإطلاق الرسمي في وقت ما في شهر أكتوبر عندما تكشف Google عادة عن أجهزتها الرائدة.

المصدر

لا يفوتك: تسريب صور لهاتف Google Pixel 9 بـ 3 كاميرات خلفية

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا