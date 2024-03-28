تسريبات Pixel 9 تشير إلى هاتف أساسي جديد من جوجل إلى جانب Pro و Pro XL

ظهر هاتف Pixel 9 في مجموعة جديدة من الصور الواقعية المبنية على نموذج الحاسوب (CAD)، مما يشير إلى أن جوجل تتخذ نهجًا جديدًا في جدول إطلاق هاتفها، لقد رأينا سابقًا مجموعتين من الصور الواقعية في يناير الماضي يُقال الآن إنها كانت لنسخ Pro وPro XL من الهاتف.

تصميم جديد محتمل لـ Pixel 9

تظهر الصور الجديدة نفس التصميم الأساسي لهاتف بكسل 9 برو وبكسل 9 برو اكس ال مع إطار معدني مسطح وقطعة كاميرا تأخذ الآن شكلًا بيضاويًا دون ان تتصل بالإطار مثل واقيات الشمس في الجيلين السابقين من هواتف Pixel، يدعي المصدر أن نسخة جوجل بكسل 9 العادية ستقدم شاشة بحجم 6.03 بوصة (على الأرجح OLED بمعدل تحديث 120 هرتز) مقارنة بشاشة النسخة البرو والتي ستصدر بمقاس 6.1 بوصة وشاشة النسخة الـPro XL مقاس 6.5 بوصة، أبعاد إصدار Pixel 9 العادي المدرجة هي 152.8 × 71.9 × 8.5 مم، الاختلاف الرئيسي الآخر في إصدار Pixel 9 العادي هو إستعمال الكاميرا المزدوجة مقارنة بثلاث عدسات في النسخ الأكبر من الهاتف.

استراتيجية جوجل الجديدة لهواتف بكسل؟

يبدو أن جوجل قد تتخذ نهجًا جديدًا مع سلسلة بكسل من خلال إطلاق ثلاثة طرازات من الأجهزة في وقت واحد، ولا يزال يتعين معرفة كيفية قيام جوجل بتسعير أجهزتها القادمة وما إذا كان الهاتف العادي سيضع حداً نهائيًا لهواتف Pixel A، بناءً على تسريبات سلسلة Pixel السابقة، فمن المتوقع ان نحصل على صور أكثر وضوحًا الفترة القادمة ان لم تكن صورًا حقيقية، من المرجح أن يتم الإطلاق الرسمي في وقت ما في شهر أكتوبر عندما تكشف Google عادة عن أجهزتها الرائدة.

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