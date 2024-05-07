توافر تطبيق Good lock من samsung على play store

تطبيق Good lock لا يعتبر تطبيقًا عاديًا يصدر من سامسونج، هو تطبيق يحتوى على عدة ادوات تسهل على المستخدم تجربته مع سامسونج تطبيقات التعديل والتخصيص من سامسونج ليست جديدة بل هي موجودة على متجر جالاكسي ستور منذ فترة بعيدة، ومن خلال التطبيق الأساسي يمكنك الوصول الى باقي أدوات Good Lock المُختلفة، ما الأخبار؟

ما هى استخدمات تطبيق Good lock:

يمكنك ان تقوم بتغير الالوان لتتناسب مع خلفيتك يمكنك أضافة تأثيرات الالوان وتأثيرات للحركات ايضا يمكنك اختيار الصوت المفضل للمسة الخاصة بك يمكنك ايضا ضبط ازرار التنقل وضبط التباعد بينهم يضيف هذا التطبيق تغيير شكل الساعة القفل الخاصة بك التعديل بشكل كامل على شريط الاشعارات فى هواتف سامسونج.

هناك مزايا عديدة يمكن الوصول اليها على Good Lock بسبب أنها مجموعة من الأدوات تحملها لتعمل معًا في تخصيصات مختلفة للنظام او في متابعة النظام نفسه، وكل من جرب هذه التطبيقات يُدرك جمالهم لذلك ترى هذا الخبر من الأمور المهمة جدًا.

كيفية تنزيل تطبيق Good lock:

كان التطبيق متاحاً بشكل حصري على Galaxy store التابع لشركة سامسونج لكنه اصبح الان متاحاً على متجر Google play مع ظهور علامة الوصول المبكر (early access)، لكن من الافضل حاليًا تجنب تنزيله من متجر Google play خاصة ان التطبيقات يمكن انها في مرحلة وصول مبكر الى الآن، اعتبر ان تطبيق Good Lock على متجر Play في مرحلة تجريبية.

الوصول المبكر؟

هى عبارة عن ميزة تختبر قوة التطبيق ومدى جودته من حيث وجهة نظر المستخدمين وايضًا تأخذ الشركات أراء المستخدمين فى التطبيقات وتقوم بأضافة التعديلات عليها لكى تلائم استخدمهم، لذلك يفضل عدم تنزيل بعض التطبيقات التى تحمل علامة الوصول المبكر بسبب ما تقوم به الشركات من تعديلات على هذه التطبيقات.

مُلاحظ في الأساس ان سامسونج من فترة كانت قد أطلقت تطبيق One Hand Operation+ الذي هو جزء من تطبيقات Good Lock في الأساس على متجر Play Store فربما كان ذلك تمهيد لإطلاق التطبيقات كاملة؟ هذا شيء ممكن.

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