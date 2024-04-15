مميزات Galaxy Ai أصبحت الان متاحة للمزيد من للأجهزة

قامت شركة سامسونج مؤخرًا بإتاحة مميزات Galaxy Ai ضمن واجهة One UI 5.1 الخاصة بها، إلا أن توفرها كان يقتصر على أجهزة محددة، لكن الخبر السار الآن هو أن سامسونج أكدت أن هواتف Galaxy S22 و Galaxy S21 وغيرها من الأجهزة ستحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي Galaxy Ai في وقت مبكر من الشهر المقبل، كما أن تحديث One UI 6.1 سيجلب مميزات Galaxy Ai للمزيد من الأجهزة.

يشمل هذا التحديث على وجه التحديد الأجهزة الرائدة، لذلك لن تكون أجهزة مثل Galaxy S21 FE و Galaxy Tab S8 FE مؤهلة للحصول عليه ومع ذلك سيفتح هذا المجال لمميزات Galaxy Ai المختارة لتصل إلى أكثر من اثني عشر جهازًا آخر.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سلسلة Galaxy S24 التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تميزت بتكاملها الفريد بين الذكاء الاصطناعي على الهاتف والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة الإلكترونية، يتيح هذا النهج الهجين تجربة ذكاء اصطناعي أكثر قوة وذكاءً على الأجهزة المحمولة، مما يفتح آفاقًا جديدة.

تفاصيل مؤتمر شركة سامسونج للإعلان عن مميزات Galaxy Ai

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أعلنت سامسونج في مؤتمرها الأخير عن خطوة هائلة في رحلتها نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة، وذلك من خلال توسيع نطاق مميزات Galaxy Ai لتشمل المزيد من طرازات أجهزة Galaxy، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1، والذي تم تصميمه خصيصًا لجعل تجربة الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وفعالية على الأجهزة المحمولة.

وبدءًا من نهاية مارس 2024، سيصبح تحديث One UI 6.1 متاحًا لسلسلة Galaxy S23، بما في ذلك Galaxy S23 و S23 FE، بالإضافة إلى أحدث أجهزة Galaxy Z Fold5 و Z Flip5، ناهيك عن أجهزة Galaxy Tab S9.

وفي هذا الصدد، صرح تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج، قائلاً: “نسعى من خلال ميزات Galaxy Ai إلى تجاوز مجرد قيادة عصر جديد من الذكاء الاصطناعي؛ لنسهم في تمكين المستخدمين من خلال ضمان توفر الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر بمثل هذا المرحلة الأولية من Galaxy AI، حيث نعتزم توسيع التجربة إلى أكثر من 100 مليون من مستخدمي Galaxy Ai خلال عام 2024، والاستمرار في ابتكار طرق جديدة لإطلاق العنان للإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة”.

وتؤكد هذه الخطوة التزام سامسونج الراسخ بتقديم تجارب للمستخدمين مبتكرة وفعالة من خلال دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها المحمولة.

أجهزة 2022التي ستحصل علي مميزات Galaxy Ai

وستحصل أجهزة 2022 على “ميزات ذكاء اصطناعي بمستوى Galaxy S23 FE”، وهذا يعني أن هاتف Galaxy S23 FE لا يدعم جميع ميزات سامسونج، كما أشرنا سابقًا، حيث يفتقد ميزة “التباطؤ الفوري” (Instant Slow-Mo) لتوفير التكلفة.

هذه الأجهزة ستحصل على هذا المستوى من مميزات Galaxy Ai:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

مميزات Galaxy Ai تصل إلى أجهزة 2021 أيضا

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر سامسونج أيضًا مميزات جالاكسي المختارة لأجهزة محددة تم إصدارها في عام 2021، وتشمل هذه الأجهزة الثلاثي الرائد لسلسلة Galaxy S21 والأجهزة القابلة للطي لهذا العام ومع ذلك، ووفقًا لما تقوله سامسونج، ستدعم هذه الأجهزة فقط ميزتي “البحث الدائري” (Circle to Search) و “إعادة الكتابة السحرية” (Magic Rewrite)، والتي نعتقد أنها ترجمة غير دقيقة لميزة “التحرير التوليدي” (Generative Edit)، حيث أنها ميزة تعتمد على السحابة الإلكترونية.

أجهزة 2021 التي ستحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

تحديث One UI 6.1 سيجلب مميزات Galaxy Ai في شهر مايو المقبل كما هو الحال مع الأجهزة الأخرى، ستصل مميزات جالاكسي إلى إصدارات 2022 و 2021 هذه عبر تحديث One UI 6.1 والذي من المقرر حاليًا طرحه في بداية شهر مايو.

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