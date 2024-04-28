هواوي تعلن إطلاق HarmonyOS Next عالميًا لمنافسة اندرويد وiOS

هواوي تعلن إطلاق HarmonyOS Next نظام التشغيل الخاص بها -الجديد ليس ذلك الهجين المبني على اندرويد- عالميًا، وذلك بالطبع لتنافس من؟ اندرويد وiOS، هواوي ظلت لفترة طويلة منذ ان فُرض عليها حظر الولايات المتحدة الأمريكية تعاني مع أجهزتها ولا تستطيع تقديم شيء كامل تنافس به سائر الهواتف الموجودة في الأسواق العالمية، حتى النظام الخاص بها لم يخرج من الصين حتى اليوم، ولكن هناك HarmonyOS Next الذي سيكون نظامًا جديدًا خالصًا بعيدًا عن اندرويد، فما الجديد؟

إطلاق HarmonyOS Next عالميًا – ما الحكاية؟

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ستعمل هواوي بشكل وثيق مع مطوري التطبيقات وتقدم كل الدعم والأدوات والتشجيع اللازم لبناء نظام بيئي قوي للتطبيقات لنظام HarmonyOS، الشركة الآن مركزة على سوق الصين، ويوجد اكثر من 4000 تطبيق فقط في الصين يستعملهم اكثر من 99% من المستخدمين، لذلك ستعمل الشركة بشكل أكبر على توفر تطبيقات مفيدة للمستخدمين حول العالم بشكل أكبر مع الوقت، حتى يكون النظام متوافقًا مع كل المستخدمين حول العالم.

4000 تطبيق متوافق مع HarmonyOS NEXT

تم بالفعل تكييف حوالي 4000 تطبيق مع HarmonyOS NEXT، وهذا يسير وفقًا للخطط الموضوعة من قبل شركة هواوي، ولكن الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا لإحضار مطوري تطبيقات آخرين على متن النظام، يعتقد الرئيس أن هواوي ستكون قادرة على الوصول إلى إنجاز يتمثل في مليون تطبيق في المستقبل القريب، لا أكره هواوي ولا أحبها لكن أحب ان اراها في المنافسة.

HarmonyOS يتفوق على iOS ليصبح ثاني نظام تشغيل للأجهزة المحمولة في الصين

بناء على مصادر عدة فإن HarmonyOS Next يقترب من التفوق على iOS على الصعيد المحلي -اقصد الصين- ليصبح ثاني الأنظمة انتشارًا ويتبقى أمامه اندرويد حتى يتفوق عليه، واعتقد ان هذا سيكون ممكنًا بشكل كبير، ولكن في الصين، ان يتفوق نظام هواوي على نظامين مثل اندرويد وiOS حول العالم أمر شبه مستحيل، ليس لأن النظام سيء لا ليس هذا السبب فنحن لم نجرب هذا النظام، بل لأن النظام الخاص بهواوي مثالي مع تطبيقات دولة الصين، وان كنت تسكن في الصين فستعرف كم يحتاج الناس هناك الى التطبيقات الخاصة بهم.

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