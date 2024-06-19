تكنولوجيا: شركة أبل تعلق تطوير Vision Pro 2 لأنها تهدف إلى إطلاق إصدار أرخص في العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أشهر، سمعنا أن نظارة Vision Pro 2 لن تأتي حتى أغسطس 2025 على الأقل. ومع ذلك، تدعي المعلومات أن أبل أوقفت العمل على Vision Pro 2 وتهدف إلى إطلاق نموذج أرخص في أواخر عام 2025.

يزعم المنشور أن عدد الموظفين المعينين لتطوير Vision Pro 2 قد انخفض تدريجيًا، وأخبرت أبل واحدًا على الأقل من مورديها بأنها أوقفت العمل على الجيل الثاني من Vision Pro.

من غير الواضح كم ستكلف نظارة Vision الأرخص ثمناً، لكن The Information تقول إن شركة أبل تهدف إلى تسعيرها بحوالي 1500 دولار.



من المتوقع أن تفتقر Vision منخفضة التكلفة إلى بعض ميزات إصدار Pro. تزعم الشائعات أن Vision الأرخص سوف تستعير الشاشة المتطورة من إصدار Pro ولكنها تأتي مع عصابة رأس أبسط ومكبرات صوت صغيرة وعدد أقل من الكاميرات.

ومع ذلك، يقال إن شركة أبل تكافح من أجل خفض سعر Vision الرخيص دون التقليل من العديد من الميزات.

تقول المعلومات أنه من الممكن أن تستأنف شركة أبل العمل على Vision Pro 2 في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي، تم تعليق التطوير للتركيز على النموذج الأرخص.

