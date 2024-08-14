شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة روسية تطور أقمارا صناعية جديدة لدراسة الغلاف الجوي للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة باومان التقنية في موسكو أنها تعمل على مشروع لتطوير أقمار صناعية جديدة مخصصة لدراسة الغلاف الجوي للأرض .

وقالت الجامعة - في بيان نقله موقع روسيا اليوم، اليوم الأربعاء - إن الأقمار الجديدة مجهزة بمعدات خاصة قادرة على دراسة انحراف مسارات إشارات الأقمار الصناعية في الغلاف الجوي للأرض، ومن خلال دراسة هذا الانحراف يمكن الحصول على معلومات حول حالة الغلاف الجوي ، مضيفة أن دراسة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي والغلاف الأيوني ستعطي العلماء بيانات مفيدة يمكن استخدامها مستقبلا للتنبؤ بالطقس".

وكانت روسيا قد أطلقت في 27 يونيو العام الماضي، 43 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء، من بينها 9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، وأعلنت جامعة باومان في أكتوبر الماضي أن الأقمار التي أطلقت في إطار المشروع نجحت في اختبارات الطيران التي أجريت عليها في الفضاء، ويمكن اعتمادها لدراسة الغلاف الجوي للأرض والحصول على بيانات تتعلق بحركة الملاحة المائية.