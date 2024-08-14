شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتحاد عمال السيارات يرفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك وترامب بسبب مزاعم عن خرق النقابات والان مع تفاصيل الخبر

رفع اتحاد عمال السيارات المتحد (UAW) دعاوى عمالية فيدرالية ضد إيلون ماسك والرئيس السابق دونالد ترامب بسبب "محاولاتهما غير القانونية لتهديد وترهيب العمال" خلال مقابلة على منصة X.

وفي إحدى فقرات المقابلة، أشاد ترامب برد ماسك على العمال المضربين ، ووصف ماسك بأنه "أعظم قاطع"، في إشارة إلى عمليات التسريح الواسعة النطاق التي قام بها الملياردير في شركتي تسلا وتويتر .

وبموجب قوانين العمل الفيدرالية، من غير القانوني فصل العمال الذين يشاركون في إضراب محمي أو يهددون بالمشاركة فيه، ويمثل اتحاد عمال السيارات المتحد أكثر من 400 ألف عامل في صناعات السيارات والفضاء والزراعة في أمريكا الشمالية.

وأيد الاتحاد مؤخرًا نائبة الرئيس كامالا هاريس وزميلها في الترشح تيم والز في السباق الرئاسي لعام 2024، بعد أن أيد سابقًا الرئيس جو بايدن، و في العام الماضي، أطلق اتحاد عمال السيارات المتحد أيضًا حملات تنظيمية في العديد من شركات صناعة السيارات بما في ذلك تسلا.

ويقول رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين في بيان: "سيقف دونالد ترامب دائمًا ضد العمال الذين يدافعون عن أنفسهم، وسيقف دائمًا إلى جانب المليارديرات مثل إيلون ماسك، الذي يساهم بمبلغ 45 مليون دولار شهريًا في لجنة العمل السياسي المستقلة من أجل انتخابه، و يريد كل من ترامب وماسك أن يجلس أفراد الطبقة العاملة ويسكتوا، ويضحكون على ذلك علانية".