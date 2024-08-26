تكنولوجيا: شاومي تعمل على تطوير هاتف يدعم الطي الثلاثي للشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تطوير شاومي لإصدار جديد من الهواتف الذكية التي تدعم الطي الثلاثي للشاشة.

تتجه العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتطوير جيل جديد من الهواتف الذكية التي تدعم الطي المزدوج أو الثلاثي للشاشة، وتنضم شاومي قريباً بإصدارها الخاص الذي يتميز بدعم الطي الثلاثي للشاشة.

ولقد كشفت تسريبات مصورة سابقة عن تطوير هواوي لإصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة بالطي الثلاثي، لذا لن تكون شركة شاومي الشركة الوحيدة المطورة لهذه الفئة من الشاشات.

ولقد أوضح مصدر التسريبات أن شاومي نجحت بالفعل في الوصول إلى مراحل متقدمة في عملية تطوير هاتفها ثلاثي الطي.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن هاتف شاومي ثلاثي الطي سيكون من بين إصدارات الشركة من سلسلة هواتف Mix، ومن المتوقع أن تكشف شاومي عن النموذج الأول للهاتف في شهر فبراير مع عام 2025 المقبل، خلال فعاليات مؤتمر MWC.

يذكر أن شاومي تهدف التركيز الآن على هواتف Xiaomi Mix Flip وMix Fold 4، ومن المتوقع أن تقدم لمحات حول الهاتف ثلاثي الطي خلال الفترة القادمة.

