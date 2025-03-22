تكنولوجيا: ظهور Samsung Galaxy S25 Edge و Tab S10 FE على Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر جهازان جديدان من سامسونج على منصة Geekbench، حيث تم رصد النسخة الكورية الجنوبية من Galaxy S25 Edge (برقم الطراز SM-S937N) إلى جانب النسخة العالمية من Galaxy Tab S10 FE (برقم الطراز SM-X526B).

لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها S25 Edge على Geekbench، إذ حقق نتائج مشابهة لاختباراته السابقة. يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy ثماني النوى، مصحوبًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت.

أما Galaxy Tab S10 FE، فيعمل بمعالج Exynos 1580، الذي ظهر لأول مرة مع Galaxy A56، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

في اختبارات Geekbench 5، سجل الجهاز 1015 نقطة في الاختبار أحادي النواة، و3540 نقطة في الاختبار متعدد النواة. ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه النتائج تعود إلى نموذج تجريبي قبل الإنتاج، ولا يعمل الجهاز على البرامج النهائية بعد.

لم تعلن سامسونج رسميًا عن موعد إطلاق الجهازين حتى الآن، لكن وفقًا للتقارير، من المتوقع إطلاق S25 Edge الشهر المقبل، بينما قد تصل سلسلة Tab S10 FE في غضون أسبوع أو أسبوعين.

المصدر