تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن نسخة iQOO 15 المتغيرة الألوان كأول هاتف يعمل بنظام OriginOS 6

تستعد شركة iQOO للكشف عن هاتفها الجديد iQOO 15 خلال الأسابيع المقبلة، وبعدما ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو مسرّب يستعرض النسخة المتغيرة الألوان، كشفت الشركة اليوم رسميًا عن التصميم لأول مرة.

ورغم أن iQOO لم تعلن بعد عن الموعد الرسمي للإطلاق، فإنها أكدت أن الهاتف سيتوفر بنسخة متغيرة الألوان، ليكون بذلك أول هاتف يعمل بنظام OriginOS 6 مباشرة من العلبة.

ويُذكر أن هاتفي vivo X300 وX300 Pro سيأتيان أيضًا مع النظام نفسه عند إطلاقهما في 13 أكتوبر بالصين، ما يرجح أن يتم الإعلان عن iQOO 15 قبل هذا التاريخ. كما فتحت الشركة باب الحجز المسبق بالفعل عبر موقعها الرسمي في الصين ومن خلال متاجر إلكترونية أخرى.

ويشبه تصميم iQOO 15 إلى حد كبير الجيل السابق iQOO 13، حيث يأتي بهيكل معدني مع أزرار التحكم بالصوت وزر الطاقة على الإطار الجانبي الأيمن.

أما الجهة الخلفية فتضم جزيرة مربعة الحواف للكاميرات تحتوي على ثلاث عدسات مع فلاش LED، بجانب نقش يشير إلى وجود عدسة مقربة “100x Tele Lens”، وهو ما يؤكد دعم الهاتف لوحدة تليفوتو.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيعيد تقنية البيريسكوب تليفوتو التي اعتمدها iQOO 12 وتخلى عنها iQOO 13، وهو ما يرفع من مستوى الترقب لمزايا الكاميرا الجديدة.

