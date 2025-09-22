تكنولوجيا: Fairphone 6 هاتف ممتاز حتى لو ماخدش أعلى تقييم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هاتف Fairphone 6 يضع الاستدامة كهدف رئيسي، لكنه في الوقت نفسه يأتي بتقنيات قوية تجعله خيارًا عمليًا. فقد أعيد تصميمه بغطاء بلاستيكي متين متوفر بثلاثة ألوان، مع قدرة جيدة على تحمّل السقوط، وإن كان لا يوفر مقاومة للغبار أو المياه.

يعمل الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD، مما يمنحه أداءً يوميًا سلسًا بفضل معالج Snapdragon 7s Gen 3، لكنه قد يواجه بعض القيود مع الألعاب الثقيلة أو مع طول دورة التحديثات.

ما يميز الجهاز بشكل خاص هو سهولة صيانته، حيث يعتمد تصميمًا معياريًا ويدعم توفر قطع الغيار، إلى جانب تغطية تحديثات طويلة تمتد لثماني سنوات. ويضاف إلى ذلك ضمان يصل إلى خمس سنوات عند التسجيل، فضلًا عن برنامج مكافآت يشجع على الاستخدام طويل الأمد.

يعتمد الهاتف شاشة OLED أكثر سطوعًا ودقة في الألوان مع تقنية تعتيم مريحة للعين (PWM)، ويدعم Wi-Fi 6E وشرائح eSIM، كما يقدم عمر بطارية جيد مع سرعة في الشحن. ويأتي أيضًا بزر منزلق خاص لتفعيل وضع تقليل الإشعارات.

أما الكاميرات فتمنح نتائج مرضية لكن دون أن تصل لمستوى الهواتف الرائدة؛ إذ تبرز الكاميرا الأساسية بدقة ألوان طبيعية، لكنها تكشف نقاط ضعف في النطاق الديناميكي والتصوير بالزاوية الواسعة جدًا.

بسعر رسمي يبلغ 599 يورو، يستهدف Fairphone 6 المستخدمين الذين يقدّرون الاستدامة والمتانة وظروف الإنتاج العادلة. ورغم بعض التنازلات في المواصفات أو أداء الكاميرات، إلا أن الهاتف يقدّم تجربة متوازنة وقيمة حقيقية، خاصة عند النظر إلى التزامه بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.

المصدر